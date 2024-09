DIRETTA TARANTO TRAPANI, I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Taranto Trapani, gara valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C, girone C. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Pugliesi e siciliani non si sono mai scontrati in gare ufficiali. L’undici ospite, infatti, dopo aver vinto il girone I di Serie D è stato promosso in Serie C dopo tantissimi anni di assenza dal calcio professionistico.

I rossoblù padroni di casa, invece, stanno battagliando da diversi anni in questa categoria. Sfida inedita, quindi, oggi allo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto. (Giulio Halasz)

DOVE VEDERE DIRETTA TARANTO TRAPANI, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Taranto Trapani sappiate che avete due possibilità ovvero Sky o NOW.

Preferite la comodità della diretta streaming su pc, tablet e smartphone? Nessun problema dato che le applicazione di Sky e NOW sono scaricabili ovunque.

IACOVONE BOLLENTE

Da una parte la Puglia, dall’altra la Sicilia. Siamo dinanzi ad una grande sfida: la diretta Taranto Trapani, che si giocherà venerdì 13 settembre 2024 alle ore 20:45, vede sfidarsi due squadre che hanno bisogno dello slancio definitivo.

Il Taranto in particolar modo dopo un inizio con appena un punto in tre partite. Il ko in Campania col Giugliano e il pesante 4-1 inflitto dal Messina sono stati intervallati dall’1-1 con il Latina che ha lasciato l’amaro in bocca. I rossoblu erano infatti in vantaggio e in superiorità numerica sull’1-1 dal 64esimo..

Il Trapani invece più che di trovare la giusta via deve confermarsi. Iniziata la stagione col passaggio del turno in Coppa Italia Serie C, i granata hanno prima pareggiato a Foggia e poi perso col Picerno. La vittoria nell’ultima giornata col Crotone ha dato sicuramente fiducia.

LE PROBABILI FORMAZIONI TARANTO TRAPANI

È il momento delle probabili formazioni Taranto Trapani. I padroni di casa opteranno per il 4-3-3. In porta abbiamo Del Favero, protetto da Mastromonaco, De Santis, Shiba e Contessa. A centrocampo Fiorani, Schirru e Ardizzone mentre in attacco ci saranno maglie da titolari per Giovinco, Zigoni e Guarracino.

Modulo scolastico ma molto efficiente del Trapani che scenderà in campo col 4-4-2. Tra i pali Seculin, retroguardia composta da. quartetto Ciotti, Celiento, Silvestri e Benedetti. Kanoute e Bifulco saranno gli esterni con Karic e Carriero in mediana e il duo Lescano-Zuppel davanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TARANTO TRAPANI

Cosa ne pensano i boomakers delle quote per le scommesse sulla diretta Taranto Trapani? Per loro, i favoriti per la vittoria finale sono siciliani a 1.42 nonostante giochino in trasferta. L’1 fisso è offerto a 6.25 mentre la X a quota 4.20.

Prendendo in considerazione la soglia 2.5, l’Over è dato a 1.67 vale a dire più basso dell’Under a 2. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.38 e 1.80.