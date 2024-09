DIRETTA ALTAMURA BENEVENTO, GIALLOROSSI FAVORITI

Allo Stadio Tonino D’Angelo andrà in scena la diretta Altamura Benevento. Domenica 15 settembre 2024 alle ore 20:45 le due formazioni si daranno battaglia per conquistare una vittoria che sarebbe assai gradita da ambo i lati.

L’Altamura è in condizioni critiche con tre sconfitte di fila contro Crotone, Foggia e Sorrento. Eppure la Coppa Italia Serie C aveva fatto ben sperare dato che sono arrivati due successi contro Turris e Picerno, entrambe le volte dopo i supplementari.

DIRETTA/ Sorrento Altamura (risultato finale 2-1): tre punti d'oro! (Serie C, 8 settembre 2024)

Il Benevento ha avuto la forza di riscattare la sconfitta contro il Catania mettend a referto un 4-1 importante contro il Potenza firmato Acampora (doppietta), Talia e Manconi. L’esordio in campionato è arrivato con una vittoria per 2-1 con la Cavese.

DOVE VEDERE DIRETTA ALTAMURA BENEVENTO, STREAMING VIDEO TV

Per i tifosi e appassionati di calcio che vogliono vedere la diretta Altamura Benevento, dovete farvi trovare pronti con l’abbonamento a Sky o NOW.

Diretta/ Altamura Foggia (risultato finale 0-1): Emmausso bussa due volte (Serie C, 2 settembre 2024)

Queste due emittenti hanno anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming con le applicazioni su smartphone, tablet e pc.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALTAMURA BENEVENTO

Ora sotto con le probabili formazioni della diretta Altamura Benevento. I pugliesi scenderanno in campo con il 4-3-3. Tra i pali Viola, difesa composta da De Santis, Sadiki, Gigliotti e Poggesi a chiudere il reparto. A centrocampo spazio per Di Pinto, Franco e Grande mentre Rolando, Sabbatani e Leonetti sarà il tridente offensivo.

Il Benevento invece opterà per il 4-2-3-1. In porta Nunziante, pacchetto arretrato formato da Berra, Capellini, Oukhadda e Ferrara. Acampora e Talia mezzali con Prisco in cabina di regia. Davanti Lamesta farà compagnia a Perlingieri e Manconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALTAMURA BENEVENTO

In conclusione, vediamo insieme le quote per le scommesse Altamura Benevento. I favoriti sono gli ospiti ovvero i giallorossi a 1.72 contro i 4.30 dei biancorossi pugliesi. Il pareggio, rappresentato dal consueto segno X, è offerto a 3.90.

Infine l’Over 2.5 è listato a 1.95 nel palinsesto delle scommesse mentre l’Under alla stessa soglia è a 1.70. Il Gol è a 1.87, No Gol a 1.75.