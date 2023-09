VIDEO/ Monterosi Taranto (risultato 2-3) gol e highlights. Capuano torna a vincere (25 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONTEROSI TARANTO: LA CRONACA

Il Taranto vince a Teramo sul campo del Monterosi Tuscia e si rilancia in classifica. La partita tra Monterosi Tuscia e Taranto è iniziata subito con un intenso botta e risposta tra le due squadre. Gli ospiti sono passati in vantaggio all’8′ grazie a Fabbro, che ha sfruttato un rimbalzo su un potente tiro di Panico respinto dal palo. Tuttavia, i padroni di casa hanno prontamente pareggiato il punteggio 1-1 al 10‘, con una punizione di Silipo e un preciso colpo di testa di Palazzino. Al 13′, il portiere Vannucchi ha evitato il sorpasso del Monterosi con una brillante parata su Frediani. La partita è stata giocata in modo aperto da entrambe le squadre, ma è stato ammonito Riggio. Al 35′, il Taranto ha sfiorato nuovamente il gol con un tiro di Fiorani, ma il pallone è finito fuori bersaglio. Tuttavia, al 42′, il Taranto ha ristabilito il suo vantaggio. Antonini ha segnato con un colpo di testa su un cross di Zonta, mettendo fuori causa Mastrantonio con una deviazione di Cinaglia.

Nel secondo tempo, Kondaj è stato sostituito da Mastromonaco nel Taranto. Il Monterosi Tuscia ha cercato di pareggiare al 4′ con un tentativo di Frediani, ma al 9′ Fabbro ha sparato sopra la traversa su cross di Mastromonaco. Al 13′, Silipo ha fornito un ottimo assist per Frediani, ma il tiro è stato respinto con un super intervento di Vannucchi. Cinaglia è stato ammonito tra i padroni di casa, quindi al 20′ Cianci ha servito un assist per Kanouté, che ha superato Mastrantonio, portando il Taranto sul 3-1. Al 22′, Panico è uscito per far posto a Ferrara nel Taranto, che sembrava ora dominare la partita. Palazzino è stato sostituito da Tolomello nel Monterosi, che al 28′ della ripresa è riuscito a ridurre le distanze. Parlati ha rubato palla al limite dell’area e ha segnato con un tiro alle spalle di Vannucchi. Cianci è stato ammonito, e i padroni di casa hanno cercato di pareggiare in un finale di partita animato dal secondo gol. Al 42′, Kanouté ha mancato l’opportunità di chiudere definitivamente la partita, sbagliando una chance da dentro l’area con Mastrantonio. Antonini è stato ammonito, ma gli assalti del Monterosi nei 5′ di recupero sono stati vani. Il Taranto ha vinto 3-2, riscattando la sconfitta di Benevento.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: MONTEROSI TARANTO 2 3

Marcatori: 7′ Fabbro (T), 10′ Palazzino (M), 43′ Antonini (T), 66′ Kanoute (T), 73′ Parlati (M)

MONTEROSI (4-3-3): Mastrantonio; Tartaglia, Piroli, Cinaglia, Di Renzo; Frediani (83′ Ekuban), Di Paolantonio (70′ Tolomello), Parlati; Palazzino (70′ Fantacci), Costantino (60′ Vano), Silipo. A disposizione: Rigon, Di Francesco, Giordani, Bittante, Perrotta, Sini, Conti, Ferreri. Allenatore: Romondini

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Riggio (45′ Heinz), Antonini, Enrici; Kondaj (48′ Mastromonaco), Calvano, Fiorani, Zonta (60′ Romano), Panico (67′ Ferrara); Fabbro (60′ Kanoute), Cianci. A disposizione: Loliva, Diserio, De Santis, Samele, Bifulco, Papaserio, Capone, Orlando, Hysaj. Allenatore: Capuano

Arbitro: Giorgio Bozzetto di Bergamo

