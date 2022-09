Diretta Taranto Catanzaro/ Streaming video tv: trasferta insidiosa (Serie C)

DIRETTA TARANTO CATANZARO: GRANDE SFIDA!

Taranto Catanzaro, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del girone C di Serie C. Un crocevia importante per entrambe le formazioni: i padroni di casa alla ricerca di riscatto dopo un esordio da incubo, gli ospiti per ribadire le ambizioni di Serie B.

Il Taranto nella prima giornata di campionato è stato sconfitto per 4-1 dal Monopoli. Dopo l’iniziale vantaggio di Guida su rigore, rimonta dei biancoverdi con Starita (doppietta), Simeri e Fornasier. Super esordio invece per il Catanzaro, che si è imposto con un netto 4-0 sul malcapitato Picerno: reti siglate da Biasci, Iemmello, Mule e Cianci.

DIRETTA TARANTO CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Taranto Catanzaro, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Taranto Catanzaro esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO CATANZARO

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Taranto Catanzaro. Iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa, schierati con il 3-5-2: Russo, Manetta, Antonini Lui, Granata, Guida, Labriola, Provenzano, Romano, De Maria, Panattoni, Tommasini. Stesso modulo anche per i giallorossi, con qualche dubbio di formazione ancora da valutare: Fulignati, Brighenti, Gatti, Mule, Tentardini, Verna, Ghion, Sounas, Vandeputte, Biasci, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Gli ospiti sono nettamente favoriti secondo i bookmakers: le quote per le scommesse della diretta Taranto Catanzaro parlano chiaro. Prendiamo come spunto i dati forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Taranto è data a 5,00, il pareggio è dato a 3,45, mentre il successo del Catanzaro è dato 1,67. Non si profila una gara ricca di reti: l’Under 2,5 è quotato 1,65, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,10. Abbastanza simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e a 1,75.

