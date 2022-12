Diretta Taranto Milano/ Streaming video Rai: obiettivi diversi! (volley SuperLega)

DIRETTA TARANTO MILANO: LOMBARDI FAVORITI!

Taranto Milano sarà diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Vincenzo Carcione: si gioca al PalaMazzola alle ore 18:00 di domenica 11 dicembre e la partita è valida per la 11^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2022-2023. Si chiude oggi il girone di andata del torneo: gli obiettivi per le due squadre sono diversi perché l’Allianz punta ai playoff laddove la Prisma cerca quella salvezza che aveva già ottenuto lo scorso anno. Entrambe sono reduci da sconfitte casalinghe: Taranto è caduta contro Perugia, Milano – che nel turno precedente aveva battuto Trento in trasferta – ha invece perso contro Civitanova.

Diretta Monza Novara/ Streaming video tv: passaggio di consegne? (volley A1)

È presto per tracciare bilanci, ma per il momento possiamo dire che l’Allianz stia facendo il suo avendo 5 vittorie e altrettante sconfitte e trovandosi al settimo posto in classifica, i pugliesi invece sono terzultimi (3-7) e se non altro mantengono un buon margine su Padova e Siena, con un andamento molto simile a quello della passata stagione. Aspettando ora che la diretta di Taranto Milano prenda il via, proviamo a fare il nostro consueto excursus attraverso quelli che potrebbero essere i temi principali legati a una partita che si prospetta comunque molto interessante.

DIRETTA/ Cisterna Verona (risultato finale 2-3): i veneti la spuntano al tie-break!

DIRETTA TARANTO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Milano sarà trasmessa in chiaro: l’appuntamento è su Rai Sport + HD (numero 58 del telecomando) che come sempre manda in onda almeno una partita del campionato di SuperLega per ogni turno, con la possibilità di seguire l’evento anche in mobilità attraverso sito o app di Rai Play. Il servizio di diretta streaming video, come noto, viene garantito per tutti i match anche da Volleyballworld.net; tuttavia per accedere a questo portale dovrete aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI TARANTO MILANO SU RAIPLAY

DIRETTA/ Monza Dnipro (risultato finale 3-0) streaming video tv: vince la Vero Volley

DIRETTA TARANTO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco la diretta di Taranto Milano: in questo momento, possiamo dirlo, lo scenario è molto simile a quello che ci si era presentato lo scorso anno. L’Allianz prosegue nel suo percorso di crescita con il tentativo di far tornare il grande volley nel capoluogo lombardo, un progetto certamente ambizioso alla ricerca di un passato che avrebbe potuto essere glorioso ma che, negli anni Novanta, è durato troppo poco. La settima posizione in classifica rispecchia al momento le reali capacità della squadra, ma bisognerà comunque lottare per avere un posto nei playoff.

Anche Taranto dovrà sudare sette camicie per salvarsi: la Prisma per ora sta facendo meglio di due squadre ma, leggendo i nomi delle avversarie che la precedono in classifica, è difficile capire con chi poi Taranto possa giocarsi una migliore posizione, visto che appena sopra ci sono Monza e Cisterna che, almeno sulla carta, hanno qualcosa in più. Anche per questo motivo i pugliesi dovranno provare a portare a casa la vittoria questa sera al PalaMazzola, farlo potrebbe significare affrontare il girone di ritorno con un pizzico di serenità in più ma staremo a vedere quello che ci dirà il campo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA