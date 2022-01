Diretta Taranto Paganese/ Streaming video tv: rossoblù cercano continuità (Serie C)

DIRETTA TARANTO PAGANESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Taranto Paganese, valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, verrà disputato in diretta domenica 23 gennaio alle ore 17.30. La stagione riprende finalmente dopo il lungo rinvio dettato dall’emergenza Covid-19. Ad incontrarsi sul campo dello Stadio Erasmo Iacovone saranno due compagini che stanno vivendo due momento molto diversi tra loro: i padroni di casa negli ultimi tempi hanno collezionato ottimi risultati, mentre gli ospiti stanno lottando per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L’obiettivo dei rossoblù è certamente quello di trovare continuità, dato che sono reduci dalle vittorie contro Turris e Picerno. La classifica li vede al nono posto, ma per blindare i play-off serve continuare a conquistare punti preziosi. Anche per gli azzurrostellati, però, è fondamentale conquistare un risultato utile, dato che si trovano in zona play-out e non vincono da tre turni. Nell’ultima partita disputata hanno incassato un ko contro l’Acr Messina.

DIRETTA TARANTO PAGANESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE C

La diretta di Taranto Paganese, in programma domenica 23 gennaio 2022 alle ore 17.30, non sarà disponibile né in chiaro né sul satellitare, in quanto non è stato selezionato da Sky Sports oppure da Rai Sport. Il match valido per la ventitreesima giornata dunque sarà visibile in esclusiva in streaming sulla piattaforma di Eleven Sports. Soltanto gli abbonati all’emittente che si è aggiudicata i diritti di tutte le gare del campionato di Serie C, per questa ragione, potranno beneficiare della visione.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO PAGANESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Taranto Paganese. Le due squadre hanno dovuto fare i conti con i focolai di Covid-19, ma adesso il peggio sembrerebbe essere passato. Il mercato invernale, invece, non ha creato particolari variazioni nelle rose. I padroni di casa, in particolare, hanno blindato il loro gioiello Giovinco, nonostante siano arrivate numerose offerte. Il 4-2-3-1 di mister Giuseppe Laterza dovrebbe così strutturato: Chiorra; Versienti, Zullo, Benassai, De Maria; Civilleri, Marsili; Mastromonaco, Falcone, Giovinco; Saraniti.

Per quanto riguarda gli ospiti invece non ci sarà lo squalificato Tissone. Una assenza pesante per la squadra. Tutti, per il resto, sono a disposizione di mister Gianluca Grassadonia, che dovrebbe schierare in questo modo il suo 3-5-2: Baiocco; Schiavino, Sbampato, Bianchi; Sussi, Cretella, Volpicelli, Firenze, Manarelli; Guadagni, Piovaccari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Taranto Paganese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono senza dubbio favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno della Paganese.

