Diretta Taranto Potenza/ Streaming video tv: obiettivi già diversi (Serie C)

Taranto Potenza, in diretta dallo stadio Erasmo Iacovone della città pugliese, è in programma alle ore 17.30 di oggi, sabato 30 ottobre 2021, per la dodicesima giornata del girone C di Serie C, che si sta ormai avvicinando già a un terzo del suo cammino. Dando uno sguardo alla classifica, potremmo dunque dire che la diretta di Taranto Potenza metterà di fronte due squadre con esigenze già diverse. I padroni di casa pugliesi arrivano dal pareggio nel derby contro il Foggia che ha portato il Taranto a quota 17 punti, cioè in piena zona playoff e volendo anche con il sogno ancora vivo di poter lottare per il primato.

Dall’altra parte, il Potenza arriva dalla vittoria casalinga in uno scontro salvezza con il Latina, ma la situazione dei lucani è comunque delicata, perché con 10 punti raccolti finora l’orizzonte è sempre quello della lotta salvezza, con il rischio concreto dei playout a fine stagione se il passo resterà questo. Pugliesi dunque sulla carta favoriti: Taranto Potenza ci riserverà sorprese?

DIRETTA TARANTO POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Serie C, segnaliamo che la diretta tv di Taranto Potenza sarà una diretta streaming video sulla piattaforma digitale Eleven Sports, ormai da tempo “casa” della Serie C, che offrirà l’incontro per i propri abbonati oppure per chi volesse acquistare il singolo evento in pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO POTENZA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Taranto Potenza. Per i padroni di casa pugliesi potremmo schierare un modulo 4-2-3-1 con Chiorra in porta; i quattro difensori Riccardi, Zullo, Granata e Ferrara; in mediana la coppia formata da Civilleri e Marsili; sulla trequarti ecco invece Mastromonaco, Giovinco e Santarpia in appoggio alla prima punta, che dovrebbe essere Saraniti.

La replica degli ospiti lucani del Potenza dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2, con questi possibili titolari: Greco in porta; difesa a tre composta da Cargnelutti, Piana e Gigli; a centrocampo folta linea a cinque con Coccia, Zampa, Zenoni, Bruzzo e Sepe da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco con Volpe e Salvemini che potrebbero giocare dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Taranto Potenza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Potenza.

