DIRETTA TARANTO SORRENTO, I TESTA A TESTA

Comincia oggi la settima giornata di campionato di Serie C, girone C, che inizia proprio il 28 settembre con la sfida tra Taranto Sorrento, in diretta oggi dalle 18:30. Sono tantissimi, se andiamo ad analizzarli, i precedenti tra le due formazioni che si sono incontrate numerose volte in passato, tra Lega Pro e Serie D ma anche Serie C. La prima sfida risale all’ottobre del 2007, terminata 1-1 mentre al ritorno il match è finito 2-2.

Diretta/ Crotone Sorrento (risultato finale 1-2): Musso in rimonta! (Serie C, 25 settembre 2024)

Dopo una pausa durata sei anni, dal 2012 al 2018, le due formazioni hanno ripreso ad affrontarsi, inizialmente in serie D, con ben sei sfide in tre diversi campionati. Lo scorso anno Taranto e Sorrento si sono incontrati in Serie C: all’andata hanno vinto i campani 1-0 mentre al ritorno è finita 0-0. (agg. JC).

DIRETTA TARANTO SORRENTO, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Ora procediamo con il paragrafo che spiega dove vedere la diretta Taranto Sorrento. Il match si vedrà su Sky o NOW.

DIRETTA/ Casertana Taranto (risultato finale 2-0): Carretta su rigore! (24 settembre 2024)

Stesso discorso vale per la diretta streaming che sarà dunque visibile sulle rispettive applicazioni di Sky e NOW grazie all’abbonamento.

ANTICIPO DEL SABATO

Siamo proni per questo anticipo di sabato di Serie C. La diretta Taranto Sorrento è senza dubbio uno dei piatti forti della settima giornata di campionato. Si giocherà sabato 28 settembre 2024 alle ore 18:30 presso lo stadio Erasmo Iacovone.

Il Taranto sta vivendo un avvio di stagione pessimo. Basti pensare che la vittoria deve addirittura ancora arrivare considerando che fino a questo momento ci sono stati solamente due pareggi con Latina e Trapani più quattro sconfitte.

Diretta/ Taranto Altamura (risultato finale 1-2): Decide D'Amico! (Serie C, 21 settembre 2024)

Il Sorrento sta sicuramente vivendo un inizio favorevole con il 50% di partite vinte fino a questo momento. Sono infatti tre le vittorie vale a dire l’1-0 col Monopoli, il 2-1 con l’Altamura e il 2-1 in casa del Crotone. Solo una sconfitta, quella di misura a Potenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI TARANTO SORRENTO

È il turno delle probabili formazioni della diretta Taranto Sorrento. I rossoblu si schiereranno con il 4-3-3 con Vannucchi in porta, difesa a quattro formata da Evangelisti, Manetta, Antonini Lui e Ferrara. A centrocampo spazio a Labriola, Romano e Cannavaro con Ferrara, Tommasini e Mastromonaco in attacco.

Replica il Sorrento con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Del Sorbo, difeso qualche metro più avanti da La Monica, Fusco e Camara. Agiranno da esterni Masullo e Carotenuto con Petito, Gargiulo e Herrera nella zona nevralgica del campo Davanti Ripa-Bonanno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TARANTO SORRENTO

Infine concludiamo con le quote per le scommesse Taranto Sorrento. Partiamo dal discorso relativo alla squadra favorita ovvero i rossoneri a 2.35 contro i 2.75 del club casalingo. Il segno X del pareggio invece è a 2.80.

Ci si aspetta un match con poche reti poiché l’Over 2.5 è a 2.55 mentre l’Under a 1.42. Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.15 e 1.58.