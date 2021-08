Diretta Taranto Turris/ Streaming video tv: i delfini testano le ambizioni (Serie C)

DIRETTA TARANTO TURRIS: IL RITORNO DEI DELFINI

Taranto Turris, che sarà diretta dal signor Michele Giordano, si gioca alle ore 20:30 di domenica 29 agosto: è valida per la prima giornata nel girone C di Serie C 2021-2022. Sono passati 9 anni da quando i delfini persero la semifinale playoff di Prima Divisione Lega Pro: senza la penalizzazione di 7 punti sarebbero andati direttamente in Serie B, ma quello fu l’esito di una crisi economica che portò alla mancata iscrizione alla terza divisione in estate. Ora, dopo stagioni complesse, il Taranto è finalmente tornato in Serie C vincendo il braccio di ferro con il Picerno (comunque ripescato) e dunque testerà le ambizioni di una società storica che vuole tornare grande.

L’avversaria è quella Turris che nell’ultimo campionato, da neopromossa, ha disputato un ottimo girone di andata; i corallini hanno sognato anche i playoff, poi però la squadra è andata in crisi e ha dovuto accettare una semplice salvezza. Quest’anno le aspettative sono di lottare davvero per la post season, anche se il primo obiettivo resta quello di confermare la categoria; vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Taranto Turris, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TARANTO TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Turris non dovrebbe essere disponibile, a meno che la televisione satellitare destini un canale a questa partita; come sappiamo, tuttavia, la casa della Serie C è ormai da anni Eleven Sports, che fornisce tutte le gare di campionato ai suoi abbonati o fornisce l’alternativa dell’acquisto del singolo match, ad un prezzo che non varia salvo eccezioni. La visione sarà in diretta streaming video: bisognerà dunque dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO TURRIS

Confermato in panchina, Giuseppe Laterza affronta Taranto Turris con un 4-3-3: Giuseppe Giovinco potrebbe prendere il posto di Versienti come esterno in un tridente completato da Saraniti – centravanti – e Italeng, a centrocampo invece sperano Civilleri e Bellocq che però devono vincere la concorrenza di Aboubakar Diaby, Marsili e Labriola che partono in vantaggio. in porta ci sarà Chiorra, davanti a lui i due centrali saranno Zullo e Benassai con Tomassini e Antonio Ferrara (o De Maria) a giocare come terzini.

La Turris di Bruno Caneo si dispone con tre attaccanti ma la difesa a tre: Esempio, Lorenzini e Varutti proteggono il portiere Perina (che è favorito su Abagnale), dunque i due esterni Nunziante e Giofrè si alzano sulla linea dei centrocampisti dove supporteranno l’azione di Daniele Franco e Tascone, con Bordo prima alternativa. Santaniello o Salvatore Longo di punta, Giannone sarà l’esterno destro del tridente mentre sull’altro versante agirà Leonetti, già decisivo in Coppa Italia Serie C.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Taranto Turris abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia Eurobet: favorita per questa partita la squadra di casa, che ha un valore sulla sua vittoria (segno 1) pari a 2,50 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,95 l’importo investito mentre il successo esterno dei corallini, identificato dal segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 2,90 volte la giocata con questo bookmaker.

