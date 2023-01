DIRETTA TARANTO VERONA/ Video streaming Rai: parla Andreopoulos Charalampos

DIRETTA TARANTO VERONA: PARLA CHARALAMPOS

Mentre si avvicina la diretta di Taranto Verona, facciamo un passo indietro a settimana scorsa, che per la Gioiella Prisma Taranto aveva portato una sconfitta per 3-1 a Monza, al termine di una prestazione comunque più che discreta da parte della formazione pugliese, che avrebbe sperato quindi di raccogliere qualcosa per la classifica.

Il commento conclusivo per il sito Internet della Prisma Taranto Volley fu affidato allo schiacciatore greco della Gioiella Prisma Andreopoulos Charalampos, che si era espresso così: “Nonostante il risultato abbiamo giocato una buona pallavolo, sono stato chiamato a sostituire Eric ed ho cercato di farlo al meglio. Purtroppo non siamo riusciti a concludere al meglio le fasi finali del terzo e quarto set, ora dovremo analizzare quel che ci è successo nel dettaglio. Dalla mia prospettiva penso che Monza abbia fatto un grande sforzo notevole dalla linea dei nove metri che ha determinato la vittoria e non siamo riusciti a contrastarli ricevendo adeguatamente”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TARANTO VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Verona sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Taranto Verona sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

SI GIOCA IN PUGLIA!

Taranto Verona, diretta dagli arbitri Roberto Boris e Stefano Caretti naturalmente presso il PalaMazzola della città pugliese, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, sabato 14 gennaio 2023, come anticipo televisivo nel programma della quindicesima giornata della Superlega di volley maschile, il quarto turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo che vede una posta in palio decisamente intrigante sia per la Gioiella Prisma Taranto sia per la WithU Verona, anche se con obiettivi che possiamo definire differenti per pugliesi e veneti.

La diretta di Taranto Verona ci offrirà infatti una situazione di classifica che vede Verona attualmente in zona playoff, anche se ottava con 19 punti, dunque è un piazzamento in bilico che comunque farebbe la felicità di Taranto, che è infatti in questo momento undicesima e penultima con appena 10 punti in classifica, naturalmente coinvolta in pieno nella dura lotta per non retrocedere. La posta in palio è di conseguenza davvero molto intrigante, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Taranto Verona…

DIRETTA TARANTO VERONA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Taranto Verona vedrà sotto i riflettori in particolare la delicata posizione dei padroni di casa della Gioiella Prisma Taranto, che fino a questo momento sono riusciti a vincere solamente tre partite sulle quattordici già disputate in Superlega. La lotta si annuncia soprattutto contro Padova e in particolare Siena, naturalmente la formula del campionato che prevede una sola retrocessione aiuta, però la battaglia sarà comunque impegnativa e ogni punto può fare molto comodo.

La diretta di Taranto Verona vedrà invece gli ospiti veneti tranquilli per quanto riguarda la permanenza nella massima categoria, ma decisamente meno per quanto riguarda i playoff, soprattutto per quanto riguarda l’immediata qualificazione ai quarti senza passare dal turno preliminare (che potrebbe essere un obiettivo persino per Taranto). Il bottino è finora di sette vittorie e altrettante sconfitte, l’ultima delle quali è arrivata settimana scorsa contro Perugia: nulla di grave, però naturalmente per Verona sarebbe importante riuscire a risollevarsi immediatamente…











