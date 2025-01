DIRETTA TENERIFE REGGIO EMILIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Abbiamo già capito che sarà un match difficile, negli ultimi minuti prima della diretta Tenerife Reggio Emilia dobbiamo aggiungere che dalla parte degli spagnoli potrebbe esserci anche la loro enorme tradizione in Champions League. La squadra delle Canarie ha infatti vinto il titolo nel 2017 e nel 2022, è stata finalista nel 2019 e nel 2024 ed infine vanta anche un terzo posto nell’edizione 2023. Considerando che l’attuale Champions League di basket è nata proprio con l’edizione 2016-17, ecco che Tenerife ha chiuso sul podio cinque volte su otto, più del 50% del totale.

Inoltre Tenerife proprio tramite la Champions è diventata una potenza della Coppa Intercontinentale, che ha vinto per ben tre volte nel 2017, 2020 e 2023. Reggio Emilia però potrebbe provare ad imitare i cugini della Virtus Bologna, che nel 2019 vinsero la Champions League battendo proprio gli spagnoli per 73-61 nella finale di Anversa. Il match sarà in ogni caso affascinante, diamo quindi il via alla diretta Tenerife Reggio Emilia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TENERIFE REGGIO EMILIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Tenerife Reggio Emilia in tv sarà in realtà una diretta streaming video riservata agli abbonati di DAZN, che trasmetterà il match di Champions League di basket.

TENERIFE REGGIO EMILIA: SUBITO IN SPAGNA PER LA TOP 16

Esame più difficile probabilmente non avrebbe potuto esserci per aprire il girone K della Top 16 della Champions League di basket, ci attende infatti la diretta Tenerife Reggio Emilia dalla Santiago Martin Arena di San Cristobal de La Laguna alle ore 21.00 italiane (20.00 delle Canarie) di questa sera, martedì 28 gennaio 2025, contro i padroni di casa de La Laguna Tenerife, sicuramente una delle big della manifestazione, status finora onorato dagli spagnoli con sei vittorie su sei per vincere il proprio girone della prima fase.

Il cammino è stato senza dubbio più complicato per la Pallacanestro Reggiana, che invece con tre vittorie e altrettante sconfitte è stata solamente terza ed è di conseguenza dovuta passare dal play-in, dove però Reggio Emilia si è esaltata con una splendida doppia vittoria contro i tedeschi del Bonn, che è valsa naturalmente la qualificazione per la seconda fase a gironi del torneo. L’inizio sarà subito durissimo, ma gli emiliani hanno poco da perdere e in caso di clamoroso successo nella diretta Tenerife Reggio Emilia si aprirebbero prospettive a dir poco stuzzicanti…

DIRETTA TENERIFE REGGIO EMILIA: SI COMINCIA DALLA RIVALE PIÙ DIFFICILE

Siamo quindi con la diretta Tenerife Reggio Emilia al via di un nuovo girone da quattro squadre, che oltre a spagnoli ed italiani comprende anche gli altri iberici del Baxi Manresa e i turchi del Petkim Spor. Passeranno ai quarti di finale le prime due del gruppo e sulla carta i favori del pronostico sono per le due formazioni spagnole, entrambe vincitrici dei rispettivi gironi. Il Tenerife addirittura ha avuto una differenza punti di +106, la seconda migliore fra le 32 partecipanti, un dato che aiuta a capire l’alto livello di difficoltà della partita di oggi.

Reggio Emilia nel girone invece ha avuto notevoli alti e bassi, è andata anche vicina a vincerlo ma infine si è ritrovata terza con due ko nelle ultime due partite, che hanno relegato la Reggiana a un play-in sulla carta pure piuttosto complicato contro Bonn, che in realtà ha esaltato gli emiliani, in particolare grazie al meraviglioso successo in rimonta in gara-1 in Germania, una partita che sembrava persa dopo i primi 30 minuti e invece ha ribaltato in positivo il cammino di Reggio Emilia in Champions League. Sarà possibile fare qualcosa di simile anche stasera? Di certo sulla carta è ancora più difficile, ma la risposta arriverà dalla diretta Tenerife Reggio Emilia…