Diretta Tenerife Rio Grande/ Streaming video tv: Coppa Intercontinentale basket

Tenerife Rio Grande si gioca alle ore 22:00 italiane di venerdì 7 febbraio, presso il Pabellon Insular Santiago Martin: siamo a San Cristobal de la Laguna, e dunque la squadra spagnola è letteralmente padrona di casa nella seconda semifinale di Coppa Intercontinentale 2020. Nell’altra sfida è impegnata la Virtus Bologna; la manifestazione è arrivata alla sua 28^ edizione ma bisogna fare delle distinzioni, perchè la formula e gli “inviti” hanno subito parecchie modifiche nel corso degli anni. Ad ogni modo, questa partita sarà secca e la vincente andrà a disputare la finale; è previsto anche l’incontro per il terzo posto e il torneo terminerà domenica. A sfidarsi in serata saranno la squadra ospitante, come abbiamo già detto, e quella che nell’ultima stagione ha vinto la D-League, vale a dire la Lega di sviluppo della NBA. Potremmo dire che la Coppa Intercontinentale 2020 non sia più quella di un tempo, ma è un torneo comunque da seguire con attenzione e non solo per la presenza della Segafredo; vedremo come andranno le cose nella diretta di Tenerife Rio Grande, intanto possiamo mettere l’accento sui temi principali che riguardano questo torneo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tenerife Rio Grande sarà trasmessa su Eurosport 2: troverete questo canale sia sul digitale terrestre (al numero 211 del decoder) che sulla piattaforma DAZN, ovviamente in entrambi i casi bisognerà essere abbonati al rispettivo servizio e così anche per il portale Eurosport Player, che fornirà la partita della Coppa Intercontinentale in diretta streaming video – dunque potrete dotarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TENERIFE RIO GRANDE: RISULTATI E CONTESTO

Tenerife Rio Grande è dunque la seconda semifinale della Coppa Intercontinentale 2020: la presenza dei Vipers, squadra di Edinburg in Texas (è la società affiliata ufficialmente agli Houston Rockets, ma lo sono stati anche dei New Orleans Hornets, oggi Pelicans), deriva dal fatto che per la seconda volta la NBA ha scelto di far partecipare a questa competizione la vincitrice della D-League. Un “caso”, se così vogliamo chiamarlo, che affonda le sue radici fin dalla nascita del McDonald’s Open: considerato un Mondiale per club a tutti gli effetti, aveva sostituito la Coppa Intercontinentale che è tornata in calendario nel 1996. Da allora però sono sparite le squadre che hanno vinto l’Eurolega, il che se vogliamo ha tolto un po’ di sale alla competizione; tuttavia c’è vivo interesse nel seguire questa semifinale, perchè potremo testare il livello dei Rio Grande Vipers contro una squadra, conosciuta come Iberostar, che l’anno scorso ha perso la finale di Champions League contro la Virtus Bologna ma aveva messo le mani sul trofeo FIBA nel 2017. A proposito della Federazione europea parleremo in seguito, vedremo dunque chi riuscirà a prendersi la vittoria andando a sfidare la vincente dell’altra semifinale che, naturalmente, speriamo possa essere la Segafredo impegnata contro gli argentini del San Lorenzo.



