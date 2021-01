Diretta Teramo Bari/ Streaming video tv: galletti in Abruzzo (Serie C)

DIRETTA TERAMO BARI: PER GLI OSPITI SFIDA DURA!

Teramo Bari, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri della sezione Aia di Asti, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 30 gennaio 2021, per la ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020-2021 presso lo stadio Gaetano Bonolis della città abruzzese. Sarà indubbiamente intrigante la diretta di Teramo Bari, soprattutto perché i galletti pugliesi sono rimasti l’unica credibile inseguitrice della scatenata capolista Ternana: il Bari prova a restare in scia e con la vittoria di domenica scorsa sulla Virtus Francavilla è salito a quota 41 punti in classifica. Non c’è molto altro da fare: continuare a vincere e sperare che basti, dunque che la capolista rallenti il passo. Attenzione però al Teramo, perché gli abruzzesi a quota 29 punti sono una buona squadra, saldamente in zona playoff e reduci da un buon pareggio a Palermo: un ostacolo duro per il Bari, perché il Teramo vuole consolidarsi sempre più nel cuore della zona playoff.

DIRETTA TERAMO BARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Bari sarà disponibile in pay-per-view sul canale numero 254 di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere all’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO BARI

Vediamo adesso le probabili formazioni di Teramo Bari in base alle scelte dei due allenatori nelle scorse giornate. Per il Teramo avevamo avuto un modulo 4-2-3-1 con questi titolari: Lewandowski in porta; difesa a quattro formata da Costa Ferreira, Soprano, Piacentini e Tantardini; in mediana la coppia composta da Santoro e Viero; sulla trequarti ecco invece Birligea, Bombagi e Mungo in appoggio al centravanti Pinzauti. Per il Bari invece si può ripartire dal modulo 3-4-3 con Ciofani, Sabbione e Di Cesare nella difesa a tre davanti al portiere Frattali; a centrocampo il quartetto composto da Andreoni, Bianco, Lollo e Rolando; infine il tridente d’attacco con Marras, Antenucci e Candellone che erano stati titolari.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Teramo Bari in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti: il segno 2 infatti è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quote molto simili per il segno X e per il segno 1, che varrebbero rispettivamente 3,20 e 3,25 volte la posta in palio giocata.



