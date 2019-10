Diretta Teramo Casertana/ Streaming video tv: big match (Serie C)

Teramo Casertana, diretta dall’arbitro Luca Angelucci, è la partita in programma oggi, domenica 27 ottobre 2019, e valida per la 12^ giornata della Serie C, girone C: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. La sfida sarà senz’altro avvincente: il Teramo è in dodicesima posizione, la Casertana in sesta. Nonostante ciò, i punti di distanza tra le due squadre sono soltanto due. La classifica è già cortissima: questo girone è particolarmente equilibrato e nemmeno la capolista domina a punteggio pieno. L’esito di questo match è imprevedibile e da non perdere.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Casertana non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TERAMO CASERTANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Teramo vive un buon momento di forma ed è reduce da due vittorie consecutive, con Paganese e Virtus Francavilla. E’ infatti riuscito a stabilizzarsi in classifica, dopo una serie di risultati che non avevano reso giustizia al gioco espresso dalla squadra. Per le probabili formazioni va detto che oggi il Teramo dovrebbe giocare con il solito 4-3-2-1, modulo che sembra esprimere al meglio le qualità di questa squadra. Ad eccezione del difensore Soprano, infortunatosi a fine settembre, mister Tedino avrà tutta la rosa a disposizione. Vista l’ottima prestazione di Bombagi contro la Virtus Francavilla, può darsi che l’allenatore decida di schierarlo dall’inizio e non utilizzarlo come jolly da inserire in corso. Fino a questo momento hanno convinto le prestazioni di Martignango, attaccante particolarmente in forma, e del già citato Bombagi, un trequartista con tanta visione di gioco. L’obiettivo della società, proprio come lo scorso anno, è la salvezza.

La Casertana potrebbe schierare un 3-5-2. In attacco quasi sicuramente verrà riconfermata la coppia Cavallini-Starita, che ha dimostrato grande intensità di gioco e molto dialogo. Ancora out Floro Flores, ai box da inizio settembre per un problema muscolare: non è ancora chiaro quando tornerà a disposizione di Mister Ginestra. Fuori, al momento, un giocatore importante per la difesa come D’Angelo. Lo staff medico valuterà quando potrà tornare in campo ma, attualmente, non si hanno notizie più dettagliate. Convincono molto le prestazioni di Zito, mai domo in fase difensiva e a segno contro nella scorsa partita. Anche Starita, giocatore di qualità spesso al servizio della squadra, è in costante crescita e dà ottime sensazioni, gara dopo gara.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il match di quest’oggi per il girone C, i principali bookmakers non esitano a consegnare ai padroni di casa il proprio favore. Ecco che anche la snai per l’1×2 ha fissato a 2.15 la vittoria del Teramo, contro la superiore 3.40 per il successo della Casertana: il pari vale 3.10.



