Diretta Vibonese Teramo/ Streaming video tv: big match (Serie C)

Vibonese Teramo, diretta dall’arbitro Emanuele Frascaro, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15,00 presso lo stadio Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Scontro diretto in zona play off tra due formazioni appaiate all’ottavo posto in classifica, entrambe a quota 23 punti. Le due compagini sono reduci da risultati diametralmente opposti in campionato: la Vibonese ha raccolto 3 punti da una straordinaria goleada ottenuta sul campo della Sicula Leonzio, un 2-7 peraltro successivo al 5-1 al Rieti di due partite prima. L’attacco della Vibonese, sfruttando il calendario che ha proposto sfide contro formazioni di bassa classifica, è esploso e la squadra calabrese sembra aver dimenticato i tentennamenti di inizio stagione, riproponendosi nella parte alta della classifica. Il Teramo invece dopo una serie positiva sta vivendo una fase di calo, con due soli punti ottenuti negli ultimi 4 impegni. Nell’ultima sfida disputata tra le mura amiche dello stadio Bonolis il Teramo non è riuscito a tenere testa alla capolista Reggina, incassando un netto 0-3. Gli amaranto sono un caterpillar ma gli abruzzesi si aspettavano qualcosa in più, ed ora devono rincorrere una vittoria che manca dal 3 novembre scorso, dal successo interno contro il Bisceglie.

La diretta tv di Vibonese Teramo, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Razza di Vibo Valentia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Vibonese Teramo, domenica 8 dicembre 2019 presso lo stadio Razza di Vibo Valentia, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. La Vibonese allenato da Giacomo Modica sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Greco; Mahrous, Altobello, Malberti, Redolfi; Tumbarello, Petermann, Prezioso; Emmausso, Bernardotto, Berardi. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Mengoni, Tito, Del Col, Rezzi, Prezzabile, Allegretti, Ciotti, Napolitano, Raso, Taurino, Maniscalchi, Gualtieri. Risponderà il Teramo guidata in panchina da Bruno Tedino con un 4-2-3-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Valentini; Florio, Soprano, Iotti, Gega; Viera, Santoro, Minelli, Martignago, Bombagi; Cianci. Questi i calciatori disponibili in panchina: Tomei, Lewandowski, Cancellotti, Sciarretta, Tentardini, Arrigoni, Ilari, Cappa, Costa Ferreira, Magnaghi, Birligea.

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.25, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.10, mentre il successo in trasferta viene quotato 2.90. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.75, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.05.



