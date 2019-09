Diretta Teramo Cavese/ Streaming video e tv: quote, abruzzesi favoriti (Serie C)

Teramo Cavese, che sarà diretta dal signor Claudio Petrella e si gioca domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Bonolis di Teramo, sarà una delle sfide in programma nella quarta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. Due partite finora giocate dagli abruzzesi, entrambe in trasferta e altrettante sconfitte sono arrivate, sia sul campo del Catanzaro sia sul campo dell’Avellino, sabato scorso. Il Teramo proverà dunque a cercare riscatto all’esordio stagionale tra le mura amiche, contro una Cavese che in casa ha ottenuto due pareggi con il punteggio di 1-1, l’ultimo dei quali domenica scorsa contro la Vibonese. Nel mezzo però i metelliani hanno dovuto incassare una cinquina sul campo della Reggina, un ko particolarmente duro che ha messo in luce lacune difensive da superare per evitare di ritrovarsi subito invischiati nei bassifondi della classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Teramo Cavese, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a ElevenSports, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito elevensports.it per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO CAVESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Teramo Cavese, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Bonolis di Teramo, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone C. 4-3-1-2 per il Teramo di Tedino schierato con: Tomei; Cancellotti, Piacentini, Cristini, Di Matteo; Santoro, Arrigoni, Bombagi; Mungo; Cianci, Magnaghi. Risponderà con un 4-3-3 la Cavese di Francesco Moriero schierata con: Bisogno; Spaltro, Matino, Marzorati, Nunziante; Favasuli, Lulli, Sainz Maza; Addessi, El Ouazni, Russotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Teramo favorito per la conquista della vittoria contro la Cavese. Vittoria in casa quotata 1.70, pareggio proposto a una quota di 3.40 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 5.05. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.10, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.65.



