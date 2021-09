Diretta Teramo Vis Pesaro/ Streaming video tv: punti già pesanti (Serie C)

Teramo Vis Pesaro, in diretta dallo Stadio Gaetano Bonolis della città abruzzese alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 19 settembre 2021, sarà una partita valida per la quarta giornata del girone B del campionato di Serie C 2021-2022. Presentando dunque la diretta di Teramo Vis Pesaro, possiamo osservare innanzitutto che entrambe le formazioni sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale, dal momento che Teramo e Vis Pesaro sono appaiate a quota 2 punti in classifica con due pareggi e una sconfitta, andamento non del tutto negativo ma che va certamente migliorato.

Il Teramo allenato da Federico Guidi arriva da un ottimo pareggio per 0-0 ottenuto a Modena domenica scorsa, un bel punto colto su un campo difficile e che potrebbe dare fiducia per andare a caccia oggi di una vittoria, però gli abruzzesi devono risolvere il problema del gol non avendo ancora segnato un gol in campionato (sconfitta per 2-0 e doppio pareggio per 0-0). La Vis Pesaro di mister Marco Banchini dal canto suo domenica scorsa ha pareggiato per 2-2 a Pescara, anche questo un buon risultato: per i marchigiani già quattro gol all’attivo, ma il problema sono i sette al passivo. Qualcuno riuscirà a vincere? Lo scopriremo seguendo la diretta di Teramo Vis Pesaro.

DIRETTA TERAMO VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Vis Pesaro non sarà garantita, tuttavia naturalmente ricordiamo che ci sarà la diretta streaming video, la quale per tutte le partite di Serie C è garantita anche in questa stagione da Eleven Sports, su abbonamento o acquistando la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO VIS PESARO

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Teramo Vis Pesaro. Per i padroni di casa abruzzesi potremmo prendere come base un modulo 4-3-3 con Tozzo in porta, davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori Bouah, Soprano, Piacentini e Hadziosmanovic; a centrocampo il terzetto titolare potrebbe vedere in campo Viero, Arrigoni e Mungo, così come in attacco ci attendiamo il tridente formato da Malotti, Bernardotto e Rosso.

Per la Vis Pesaro andiamo invece con un modulo 3-4-1-2 nel quale Girando, Gavazzi e Piccinini agiscono nella difesa a tre davanti al portiere Farroni; a centrocampo da destra a sinistra i quattro titolari potrebbero essere Saccani, Besea, Coppola e De Nuzzo, mentre in attacco ecco Rossi nei panni del trequartista alle spalle delle due punte Gucci e De Respinis.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Teramo Vis Pesaro in base all’analisi dell’agenzia Snai. i padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,30, ma poi si sale di poco per le altre due opzioni, dato che il segno X per il pareggio vale 3,05 ed infine si arriva a 3,15 volte la posta in palio in caso di segno 2 per un colpaccio pesarese.

