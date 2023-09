DIRETTA/ Ternana Bari (Risultato 0-0) live streaming video tv: giallo a Diakite

TERNANA BARI (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Allo stadio Libero Liberato di Terni, la Ternana ospita il Bari in questa gara valida per la quarta giornata di Serie B. I Galletti sono ancora imbattuti in questo inizio di stagione, ma i punti conquistati non accontentano a pieno i tifosi, mentre i padroni di casa devono assolutamente rialzarsi dopo le 3 sconfitte consecutive, provando a smuovere la classifica.

Fase di studio in questi primi 5 minuti di gioco, con la squadra ospite che prova a muovere il pallone e gestire il possesso. I rossoverdi cercano di restare compatti e non concedere grossi spazi in queste prime battute di gioco. Giallo rimediato immediatamente da Diakite, in netto ritardo su Morachioli che aveva provato a scappare in solitaria verso l’area.

TERNANA BARI (RISULTATO 0-0): SI PARTE

Ternana Bari, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. La Ternana ha subito la terza sconfitta consecutiva nel turno infrasettimanale, perdendo in casa per 0-1 contro la Cremonese (dopo le precedenti sconfitte contro Sampdoria e Catanzaro). La partita al Liberati, dopo un primo tempo senza gol, ha visto gli umbri rimanere in superiorità numerica dal 62′ a causa dell’espulsione di Ravanelli. Tuttavia, poco dopo, il gol di Coda al 65′ ha segnato il destino della squadra allenata da Cristiano Lucarelli, che non è riuscita a pareggiare il risultato nonostante l’uomo in più.

Dall’altra parte, il Bari ha mantenuto l’imbattibilità dopo le prime tre giornate di campionato, anche se c’è un certo amaro in bocca a seguito del pareggio per 1-1 ottenuto mercoledì sera contro il Cittadella. Nella partita al San Nicola, i biancorossi sono passati in vantaggio quasi subito con il gol di Nasti al 6′, ma non sono riusciti a difendere il risultato. Nel finale, come già accaduto contro il Cittadella la scorsa stagione, è arrivato il gol del 1-1 siglato da Pavan all’89’, fermando la corsa della squadra guidata da Michele Mignani dopo la vittoria ottenuta a Cremona.

TERNANA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA BARI

Le probabili formazioni della diretta Ternana Bari, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Celli; Casasola, Labojko, Proietti, Favasuli, Corrado; Falletti, Favilli. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Maita, Maiello, Benali; Sibilli, Morachioli; Nasti.

TERNANA BARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Bari, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l'eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











