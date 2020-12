Diretta Ternana Bisceglie/ Streaming video tv: facile per la capolista? (Serie C)

DIRETTA TERNANA BISCEGLIE

Ternana Bisceglie, in diretta dallo stadio Libero Liberati di Terni, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 6 dicembre 2020, per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. I riflettori sono puntati soprattutto sui padroni di casa, perché la diretta di Ternana Bisceglie vede senza dubbio favoriti i rossoverdi umbri, capolista del girone con 33 punti, frutto di dieci vittorie e tre pareggi finora. Un cammino praticamente perfetto per la Ternana, che nella scorsa giornata ha vinto per 2-3 sul campo della Vibonese e oggi vuole proseguire lunga la strada verso la promozione diretta, anche per respingere il riavvicinamento del Bari, che ieri ha vinto l’anticipo. In casa della capolista Ternana, per il Bisceglie invece l’obiettivo è quello di ottenere un risultato di prestigio con la serenità di chi non ha niente da perdere, dal momento che i pugliesi hanno appena dieci punti in classifica dopo altrettante partite disputate e la sconfitta nel recupero con il Catania. Potrà il Bisceglie fermare la Ternana?

DIRETTA TERNANA BISCEGLIE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Bisceglie non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA BISCEGLIE

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Ternana Bisceglie, ecco che Cristiano Lucarelli potrebbe adottare scelte diverse dal solito per la sua Ternana, ad esempio lo spostamento in mediana di Kontek. Recuperati Falletti e Ferrante, che partiranno comunque dalla panchina. Al posto del trequartista dovrebbe giocare Peralta al centro del trio completato da Partipilo e Furlan a supporto del centravanti Vantaggiato. Ternana dunque con qualche novità e questo vale anche per gli ospiti del Bisceglie, perché ci sono due squalificati per i pugliesi: uno a dire il vero è il tecnico Bucaro, ma non ci sarà nemmeno Musso. Ballottaggio tra Sartore e Mansour per completare il reparto offensivo con Vitale e Rocco, mentre in panchina ci sarà Carlo Ricchetti nei panni dell’allenatore.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Ternana Bisceglie in base alle quote proposte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti e quindi il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale fino a quota 4,00 in caso di pareggio (segno X) toccando invece 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 nel caso in cui fosse il Bisceglie a vincere.



