DIRETTA TERNANA BRESCIA/ Video streaming DAZN: una sfida classica per la Serie B

Mentre si avvicina sempre di più la diretta di Ternana Brescia, partita che oggi sarà valida per la prima giornata della nuova Serie B, dobbiamo osservare che questo match è una sorta di classica per la Serie B, tanto che gli ultimi dieci precedenti sono stati disputati dal campionato 2013-2014, tutti nella cadetteria del calcio italiano. Si tratta di un bilancio decisamente equilibrato, dal momento che i pareggi sono stati quattro e per il resto si contano tre vittorie a testa per Ternana e Brescia. Il fattore campo ha notevole incidenza, dato che sono arrivate tutte in Umbria le tre vittorie della Ternana, mentre il Brescia ha vinto due volte in Lombardia e una volta al Liberati, 1-2 lunedì 16 settembre 2013, in assoluto l’ultima vittoria esterna in una partita fra Ternana e Brescia. Gli ultimi incroci risalgono al campionato di Serie B 2017-2018: pareggio per 1-1 in casa della Ternana all’andata e successo casalingo del Brescia per 3-1 al ritorno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TERNANA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Brescia è su Sky Sport 253: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TERNANA BRESCIA: UMBRI POSSIBILE RIVELAZIONE…

Ternana Brescia si gioca in diretta dallo stadio Liberati, alle ore 18:00 di domenica 22 agosto: partita valida per la prima giornata nel campionato di Serie B 2021-2022. Potremmo presentarla come la sfida tra due grandi ex attaccanti oggi allenatori, ma la realtà è che oltre a Cristiano Lucarelli (confermato, nonostante le voci di addio) e Filippo Inzaghi (che dopo la retrocessione con il Benevento riparte dal campionato cadetto avendo già dimostrato di poter essere incisivo a questi livelli) c’è molto di più, e le due squadre possono essere rivelazioni del torneo.

La Ternana è tornata in Serie B con numeri stratosferici: 90 punti e 95 gol segnati in 36 partite, con 22 punti di vantaggio sulla seconda. Pronti via, ha segnato 5 reti sul campo del Bologna superando il turno di Coppa Italia; il Brescia ha come aspirazione massima il ritorno in A, l’anno scorso Pep Clotet l’ha condotta alla post season e ora Inzaghi dovrà inevitabilmente alzare l’asticella. Manca poco alla diretta di Ternana Brescia: vediamo in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA BRESCIA

Lucarelli pensa al 4-2-3-1, ma in Ternana Brescia le scelte a sua disposizione sono tante. Davanti, il grande ex Alfredo Donnarumma è una sentenza per la Serie B ma ci sono anche Stefano Pettinari e Simone Mazzocchi; sulla trequarti Falletti, Diego Peralta e Furlan sono favoriti su un Capone comunque alternativa di lusso, in mezzo al campo abbiamo Paghera e Palumbo che devono vincere la concorrenza di Proietti e Davide Agazzi. In difesa, a protezione del portiere Iannarilli, ecco Boben e Sorensen con Ghiringhelli-Marino Defendi e Salzano-Celli ballottaggi sulle fasce. Per Pippo Inzaghi potrebbe essere un 4-3-3: Joronen è il portiere, per i due centrali ci sono quattro posti che si giocano Chancellor, Cistana, Papetti e Mangraviti, più sicuri i terzini che dovrebbero essere Mateju e Pajac (espulso nella sconfitta in Coppa Italia). A centrocampo si punta molto sul regista Van de Looi, Dimitri Bisoli non è in discussione mentre Ndoj e Spalek insidiano Jagiello; il centravanti dovrebbe essere Ayé, pronto a traghettare sull’esterno in caso di titolarità per Moreo, a quel punto Bajic sarebbe favorito su Tramoni.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha tracciato un pronostico per Ternana Brescia, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,75 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita pari a 3,10 volte la posta mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo ospite, ha un valore che ammonta a 2,65 volte l’importo investito con questo bookmaker.



