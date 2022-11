Diretta Ternana Brescia/ Streaming video tv: si guarda alla promozione! (Serie B)

DIRETTA TERNANA BRESCIA: SFIDA AD ALTA QUOTA!

Ternana Brescia si gioca in diretta dallo stadio Liberati, alle ore 16.15 di sabato 12 novembre: possiamo considerarlo il primo posticipo nella 13^ giornata di Serie B 2022-2023, essendo che le altre partite del turno vanno in scena nel primo pomeriggio. Qui abbiamo un match interessante tra due squadre in zona playoff: la Ternana, che sabato scorso ha pareggiato in casa contro la Spal, ha 21 punti e dunque anche dopo aver perso la vetta della classifica ha saputo rimanere in alta quota, pur sfruttando il passo lento delle rivali ma comunque confermando la propria candidatura alla post season che sarebbe un grande traguardo.

Anche il Brescia ha pareggiato nell’ultimo turno, maturando un 1-1 interno contro l’Ascoli: le rondinelle hanno due punti in meno e possiamo dire che siano leggermente deluse, perché certamente partivano con il proposito di lottare concretamente per la promozione diretta. Pep Clotet però è lì, a 3 punti dal secondo posto, e vincendo oggi farebbe un bel salto di qualità; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Ternana Brescia, tra poche ore si giocherà e noi possiamo provare a valutare le scelte operate dai due allenatori andando a leggere insieme il dettaglio delle probabili formazioni della partita del Liberati.

DIRETTA TERNANA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Brescia sarà garantita dalla televisione satellitare: l’appuntamento in televisione dunque sarà per gli abbonati al servizio, che potranno utilizzare il loro decoder come anche la possibilità di seguire Ternana Brescia in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa, e questo vale per tutte le altre partite di Serie B, è disponibile la visione sulla piattaforma DAZN: anche in questo caso bisognerà essere clienti e va ricordato che, con un abbonamento doppio, potrete sfruttare i canali di questa emittente che fanno parte del bouquet di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA BRESCIA

Cristiano Lucarelli può cambiare qualcosa nella diretta Ternana Brescia: il dubbio è soprattutto davanti, dove Favilli può tornare titolare mandando in panchina il grande ex Alfredo Donnarumma, e venire supportato da due trequartisti che possono essere Falletti e Partipilo. Cassata a questo punto potrebbe tornare in mediana, prendendo il posto di uno tra Agazzi e Di Tacchio; qui però va considerato anche Paghera, dunque centrocampo in divenire con Palumbo che comunque va per la conferma, così come Valerio Mantovani e Sorensen al centro di una difesa che, con Iannarilli, potrebbe essere completata dai terzini Marino Defendi e Martella.

Tegola per Pep Clotet, che ha Lezzerini squalificato per due giornate: a difendere la porta del Brescia sarà dunque Andrenacci, Cistana è acciaccato e quindi dovrebbe lasciare spazio a Mangraviti che formerà la coppia centrale con Adorni, mentre a fare i laterali bassi dovrebbero essere ancora Karacic e Huard. Dimitri Bisoli e Ndoj non corrono troppi rischi nel loro ruolo di interni a centrocampo; lo stesso si può dire di Van De Looi che agirà in cabina di regia. Nel reparto avanzato i due trequartisti potrebbero essere Flavio Bianchi e Niemeijer che spingerebbero in panchina Olzer, da valutare anche la prima punta perché il ballottaggio Moreo-Ayé è vivo.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l'agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Ternana Brescia, la partita valida per la 13^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,20 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,20 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione che gioca in trasferta abbiamo un valore che ammonta a 3,40 volte la giocata con questo bookmaker.











