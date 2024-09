La diretta Pontedera Campobasso (si gioca alle 18.30 di domenica) metterà a confronto due formazioni che sono a caccia del salto di qualità in questo avvio di stagione. I padroni di casa toscani sono reduci da un pari interno contro il Pineto, che ha permesso loro di tornare a muovere la classifica dopo due pareggi consecutivi e di raggiungere quota 7 punti in classifica, proprio come gli avversari di turno.

Nel turno infrasettimanale di campionato, infatti, il Campobasso ha colto la sua seconda vittoria avendo la meglio 3-2 contro la Vis Pesaro, match combattuto ma che ha dato seguito alle buone impressioni che i molisani avevano già fornito nella trasferta di Gubbio, mettendo definitivamente alle spalle i timori sorti dopo la sconfitta interna subita contro la Torres.

DIRETTA PONTEDERA CAMPOBASSO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere la diretta Pontedera Campobasso sarà necessario possedere un abbonamento a Sky o al servizio di streaming NOW TV. Come sempre, la nostra redazione offrirà anche una diretta testuale per aggiornarvi in tempo reale sulle emozioni e i momenti chiave della partita.

PONTEDERA CAMPOBASSO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di capire quali squadre scenderanno in campo dal 1′ nella diretta Pontedera Campobasso scoprendo le possibili probabili formazioni. Il Pontedera si schiera con un 3-5-2, con Calvani tra i pali e una difesa a tre composta da Cerretti, Martinelli e Guidi. Gli esterni saranno Perretta e Ambrosini, mentre in mezzo al campo agiranno Pietra, Ladinetti e Ianesi. In attacco, la coppia sarà formata da Ragatzu e Italeng. Il Campobasso, invece, adotta un 4-3-1-2, con F. Forte in porta. La linea difensiva sarà composta da Celesia, Mancini, Benassai e Morelli, mentre a centrocampo D’Angelo e Bigonzoni affiancheranno Pellitteri. R. Forte giocherà dietro le due punte Di Stefano e Di Nardo.

QUOTE PONTEDERA CAMPOBASSO, COME SCOMMETTERE?

Andiamo a scoprire quali sono le indicazioni dei principali bookmaker per chi vorrà scommettere sulla diretta Pontedera Campobasso. Vittoria del Pontedera quotata 2.15, si alza a 3.15 la quota relativa al pareggio mentre l’eventuale successo in trasferta del Campobasso viene quotato 3.25.