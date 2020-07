Diretta Ternana Catania/ Streaming video e tv: umbri al riscatto (Serie C)

Ternana Catania, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro, sarà una sfida dei play off di Serie C in programma domenica 5 luglio 2020 alle ore 20.30. Entrambe le squadre hanno già affrontato un turno in questa corsa ad eliminazione diretta verso la Serie B. Gli umbri hanno pareggiato in casa senza reti contro l’Avellino, passando il turno grazie al miglior piazzamento in classifica. La Ternana infatti era al quinto posto a quota 51 punti al momento dell’interruzione per il lockdown. Il Catania invece ha battuto 3-2 la Virtus Francavilla al termine di un match rocambolesco. Sotto 0-2 dopo 20′, gli etnei sono riusciti a rimontare con i gol di Biondi, Curcio e con la rete decisiva di Pinto al 93′, che ha chiuso i conti anche se con il 2-2 i siciliani avrebbero comunque passato il turno grazie al miglior piazzamento in classifica, col Catania sesto nella regular season al momento della sospensione, a -4 dalla Ternana.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Catania non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite dei play off di Serie C sono infatti un’esclusiva del portale Elevensports.it, che le fornisce integralmente ai propri abbonati oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo match. Il servizio è quello della diretta streaming video: per assistere alle immagini avrete dunque bisogno di utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CATANIA

Le probabili formazioni del match tra Ternana e Catania che andrà in scena presso lo stadio Liberati. La Ternana allenata da Fabio Gallo scenderà in campo schierato con un 4-3-1-2: Iannarilli; Parodi, Diakite, Bergamelli, Mammarella; Paghera, Salzano, Verna; Defendi; Ferrante, Partipilo. Risponderà il Catania guidato in panchina da Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1: Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Capanni, Curcio, Biondi; Curiale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà su Ternana Catania, quota per la vittoria interna proposta a 2.30, quota per l’eventuale pareggio offerta a 3.05 e quota per il successo in trasferta fissata a 3.10 dal bookmaker Snai. Per quanto concerne il numero di gol realizzati dalle due squadre nel corso dei 90′, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.35 mentre la quota per l’under 2.5 viene fissata a 1.55.



