Diretta Ternana Catania/ Streaming video tv: andata semifinale Coppa Italia Serie C

Ternana Catania, in diretta dallo stadio Liberati, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 29 gennaio: la partita è valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia Serie C 2019-2020. Un big match sulla carta, perchè queste due squadre che sono avversarie anche nel girone C di campionato aspirano alla promozione; tuttavia il cammino è diverso perchè i rossoverdi, che sono arrivati fino a qui eliminando il Siena, occupano il terzo posto in classifica e ultimamente stanno sperando di accorciare le distanze nei confronti della Reggina mentre gli etnei continuano a incappare in passi falsi e non stanno prestando fede al loro livello, come dimostrato domenica quando hanno perso la trasferta di Viterbo, staccandosi ancor più pur confermando la loro virtuale posizione in zona playoff. Sappiamo che vincere la Coppa Italia Serie C porta in dote una qualificazione diretta alla fase nazionale, e dunque la partita è importante per entrambe; mentre aspettiamo la diretta di Ternana Catania possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Catania non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, ma ormai sappiamo che le partite di campionato e Coppa Italia di Serie C sono state acquistate in esclusiva del portale Eleven Sports: abbonandovi alla piattaforma, o acquistando il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, potrete dunque seguire anche questa sfida in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CATANIA

In Ternana Catania, Fabio Gallo deve rinunciare a Michele Russo e Vantaggiato che sono squalificati: entrambi avrebbero potuto giocare dall’inizio, invece l’allenatore degli umbri potrebbe lanciare Bergamelli a completare la difesa con Modibo Diakité e Suagher (in porta potrebbe giocare ancora Iannarilli) mentre nel reparto offensivo il favorito è a questo punto Marilungo, pronto a fare coppia con Torromino. Da valutare il centrocampo: sugli esterni Parodi e Mammarella potrebbero essere confermati, in mezzo invece Marino Defendi potrebbe avere una maglia a supporto di Palumbo, con Paghera o Damian come terzo giocatore nella zona nevralgica. Cristiano Lucarelli deve rinunciare invece a Tommaso Silvestri: in mezzo alla difesa Andrea Esposito con Mbende, Marchese spera in una maglia come terzino sinistro (conferma per Calapai a destra), in porta Miguel Angel Martinez fa concorrenza a Furlan. Centrocampo con il ballottaggio Vicente-Biagianti e Rizzo che potrebbe comunque giocare, pronto a cambiare tutto il reparto offensivo con Barisic e Sarno esterni e Mazzarani che invece potrebbe operare sulla trequarti in zona centrale, la prima punta potrebbe essere però ancora Curiale.



