Video Ternana Ascoli che vede il primo tempo terminare con il risultato di 0-0, ma non sarà lo stesso nella seconda frazione. Reti bianche nei primi 45 minuti ma tante occasioni soprattutto per i padroni di casa che si affacciano in diverse occasioni dalle parti dell’estremo difensore Livieri. Per i bianconeri due occasioni sotto il nome di Adjapong e Varone. Ternana che si è fatto vedere più di una volta dalle parti avversarie con i tentativi in ordine cronologico di Curcio, Capuano e Cianci. L’ex Foggia ha avuto l’occasione più importante della gara ma non è riuscito a sbloccarsi in maglia Ternana dopo i 16 gol dello scorso anno con la Casertana. L’attaccante esterno è arrivato davanti al portiere ma ha sprecato calciando alto sopra la traversa.

Nel secondo tempo arrivano due gol per la Ternana con il duo Cianci-Curcio. Il primo con una deviazione sul tiro di Curcio. Primo gol in maglia Ternana per l’ex Casertana. Si è sbloccato il 34enne con la rete che evidenzia l’ottimo momento di forma. Nel finale il giocatore ex Athletic Bilbao Mattheus chiude i conti con la rete del 3-0, con Corazza dell’Ascoli che rende meno amaro il passivo finale. Vince e sale a quota 20 la formazione rossoverde con mister Abate che per una notte aggancia il Pescara in testa alla classifica in attesa che i biancoazzurri giochino la nona giornata di campionato contro il Milan Futuro.

VIDEO TERNANA ASCOLI: GOL E HIGHLIGHTS