Diretta/ Ternana Modena, streaming video tv: obiettivo playoff (Serie B)

DIRETTA TERNANA MODENA: UMBRI FAVORITI!

Ternana Modena, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie B. Confronto diretto tra due squadre ai piedi della zona playoff e vogliose di continuare un cammino con più continuità.

Diretta/ Reggina Ternana (risultato finale 2-1): la decide Fabbian!

La Ternana è nona in classifica a quota 29 punti, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte. I rossoverdi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-1 dalla Reggina. Il Modena, invece, è decimo a quota 28 punti, raccolti grazie a otto vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte. Nell’ultimo turno gli emiliani si sono imposti 2-0 contro il Cosenza.

DIRETTA/ Modena Cosenza (risultato finale 2-0): Gerli e Giovannini stendono i silani

TERNANA MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Ternana Ascoli (risultato finale 1-0): decide il gol di Palumbo!

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA MODENA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori della diretta Ternana e Modena, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalle Fere, il modulo è il 3-4-1-2: Iannarilli, Bogdan, Sorensen, Mantovani, Diakite, Agazzi, Di Tacchio, Corrado, Palumbo, Falletti, Pettinari. Passiamo adesso ai canarini, confermato il 4-3-2-1: Gagno, Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti, Armellino, Gerli, Gargiulo, Tremolada, Falcinelli, Diaw.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ternana Modena vedono favorita la compagine di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria della Ternana è a 2,20, il pareggio è quotato 3,25, mentre il successo del Modena paga 3,25 volte la posta. Potrebbero esserci diversi gol secondo i bookmakers: l’Under 2,5 è a 1,82, mentre l’Over 2,5 è a 1,88. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,68 e 2,05.

© RIPRODUZIONE RISERVATA