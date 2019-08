Diretta Ternana Olbia/ Streaming video e tv: umbri favoriti in Coppa Italia Serie C

Ternana Olbia, allo stadio Liberati, si gioca alle ore 20:30 di domenica 4 agosto: siamo nel girone H della Coppa Italia Serie C 2019-2020, prima giornata di un triangolare che comprende anche il Rieti e che prevede partite di sola andata, con la prima classificata che supererà il turno procedendo nel torneo. L’esito di questa sfida sarà importante anche per stabilire quale sarà la squadra che riposerà nel prossimo turno; per quanto riguarda il contesto, stiamo parlando di due squadre che il prossimo anno saranno ancora impegnate nel campionato di Serie C. Riflettori puntati in particolar modo sugli umbri, che l’anno scorso speravano di prendersi la promozione immediata in Serie C e invece sono andati incontro ad una grave crisi che ha addirittura rischiato di mandare la squadra a giocare in quarta divisione. Adesso comunque vedremo come andranno le cose nella diretta di Ternana Olbia, della quale possiamo nel frattempo valutare le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Olbia, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia Serie C nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA OLBIA

In Ternana Olbia i rossoverdi ripartono da Fabio Gallo, che dunque dovrebbe impostare un 4-3-3: Iannarilli tra i pali, Suagher e Sini davanti a lui con Modibo Diakitè forse solo in panchina, mentre sulle corsie esterne potrebbero giocare Michele Russo e Mammarella. A centrocampo la regia di Proietti dovrebbe essere affiancata da Marino Defendi, il capitano, e Proietti; nel tridente offensivo Furlan e Kingsley Boateng se la giocano per gli esterni andando a giocare insieme a Vantaggiato o Alexis Ferrante. L’Olbia giocherà invece con un 4-3-1-2 nel quale il portiere Van der Want viene protetto da Iotti e La Rosa, Pisano e Pitzalis vanno a giocare come terzini co un centrocampo nel quale Vallocchia, Pennington e Lella danno la sensazione di essere i favoriti. Dunque sulla trequarti potrebbe arrivare un passo indietro da parte di Verde, il giovane arrivato dalla Primavera del Cagliari; davanti a lui Parigi e Ogunseye sembrano essere in vantaggio rispetto alla concorrenza.



