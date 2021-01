Diretta Ternana Paganese/ Streaming video tv: capolista sul velluto? (Serie C)

DIRETTA TERNANA PAGANESE: RISULTATO SCONTATO?

Ternana Paganese, diretta dall’arbitro Daniele Virgilio della sezione Aia di Trapani, andrà in scena presso lo stadio Libero Liberati della città umbra alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 30 gennaio 2021, per la ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020-2021. Sulla carta, la diretta di Ternana Paganese sembra avere un epilogo già scritto: basterebbe dire che in classifica la Ternana è saldamente capolista con 49 punti, mentre la Paganese è penultima a quota 12, ben 37 lunghezze di differenza accumulate in mezzo campionato, di certo non spiegabili con la partita che gli ospiti campani hanno da recuperare contro il Catania, rinviata domenica scorsa per maltempo. Settimana scorsa invece la Ternana ha vinto anche sul campo della Viterbese, successo numero quindici più quattro pareggi su diciannove partite disputate. Se fosse la Paganese a “rovinare” questi numeri, sarebbe davvero un’impresa clamorosa…

DIRETTA TERNANA PAGANESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Paganese non sarà disponibile, ma possiamo comunque ricordare l’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PAGANESE

Provando adesso a dire qualcosa sulle probabili formazioni di Ternana Paganese, facciamo riferimento alle scelte dei due allenatori nelle scorse uscite. Per la Ternana dunque modulo 4-2-3-1 che aveva visto Iannarilli in porta; difesa a quattro formata da Defendi, Kontek, Boben (Suagher è squalificato) e Salzano; in mediana la coppia composta da Palumbo e Damian; ecco poi Peralta, Falletti e Furlan sulla trequarti, in appoggio al centravanti Vantaggiato. Per la Paganese possiamo invece indicare il modulo 3-5-2 con Campani in porta e davanti a lui i tre difensori Mattia, Cigagna e Schiavino; a centrocampo folta linea a cinque composta da Carotenuto, Onescu, Gaeta, Benedetti e Squillace, infine i due attaccanti Diop e Mendicino.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Ternana Paganese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Non ci dovrebbe essere storia: il segno 1 infatti è quotato a 1,27. Si sale poi già a quota 5,25 in caso di pareggio per il segno X, infine un colpaccio della Paganese varrebbe 10 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA