Diretta Viterbese Ternana/ Streaming video tv: capolista nel Lazio (Serie C)

Viterbese Ternana, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio della sezione Aia di Ancona, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio presso lo stadio Enrico Rocchi della città laziale per la ventesima giornata del girone C della Serie C 2020-2021, primo turno del girone di ritorno. Sicuramente la diretta di Viterbese Ternana metterà in primo piano la capolista umbra, perché finora la stagione in corso si sta rivelando una marcia trionfale per la Ternana, vittoriosa con un perentorio 0-3 sul campo della Juve Stabia settimana scorsa e giunta a quota 46 punti nella sua fuga solitaria che (almeno per il momento) sembra davvero non conoscere ostacoli. La Ternana dunque vuole proseguire la sua fuga verso la promozione tenendo a bada il Bari, l’unica inseguitrice che sembra pericolosa per gli umbri. La Viterbese invece arriva dalla preziosa vittoria contro il Teramo ma ha appena 18 punti in classifica, dunque l’obiettivo è la salvezza: riusciranno i laziali a fermare la corsa della capolista?

La diretta tv di Viterbese Ternana sarà garantita su Cusano TV, canale numero 264 del telecomando, che si aggiunge dunque alla diretta streaming video che sarà garantita naturalmente da Eleven Sports, che detiene i diritti per trasmettere in streaming tutte le partite del campionato di Serie C su abbonamento o acquistando il singolo evento.

Proviamo adesso a dire qualcosa sulle probabili formazioni di Viterbese Ternana basandoci sulle scelte dei due allenatori nella scorsa giornata di campionato. Per la Viterbese avevamo visto un 4-3-3 con Daga in porta e davanti a lui i quattro difensori Baschirotto, Mbende, Markic e Urso; a centrocampo i titolari per i laziali erano stati Salandria, Bensaja e Palermo, infine nel tridente d’attacco avevano giocato dal primo minuto Murilo, Tounkara e Simonelli. Quanto alla Ternana, si può ripartire dal 4-2-3-1 che aveva visto in campo Iannarilli fra i pali; Defendi, Suagher, Kontek e Salzano nella difesa a quattro, poi i due mediani Damian e Paghera ed infine nel reparto offensivo della capolista del girone C Peralta, Falletti e Furlan sulla linea della trequarti in appoggio al centravanti Vantaggiato.

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Viterbese Ternana secondo le quote dell’agenzia Snai. Partono certamente favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è quotato a 1,95, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,80 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria della Viterbese.



