Diretta Ternana Paganese/ Streaming video tv: quote, umbri favoriti (Serie C)

Allo stadio Libero Liberati si giocherà Ternana Paganese, diretta dall’arbitro Eduart Pashuku della sezione Aia di Albano Laziale, partita in programma per oggi pomeriggio, domenica 10 novembre alle ore 17.30. Il match è valevole per la quattordicesima giornata di serie C nel girone C. Ternana Paganese si preannuncia molto interessante, in base a quanto ci dice la classifica: a scontrarsi saranno appunto la Ternana, seconda a 26 punti, e la Paganese che è invece tredicesima con 16 punti, ma anche una partita giocata in meno e davvero a ridosso della zona playoff. Gli ospiti campani saranno dunque chiamati a provare a rovesciare un pronostico che sulla carta appare invece logicamente favorevole ai padroni di casa umbri. Nella scorsa giornata la Ternana ha consolidato la sua eccellente posizione vincendo contro il Picerno, mentre la Paganese è stata costretta al rinvio contro il Catania e di conseguenza l’ultimo riferimento è la sconfitta subita due settimane fa proprio sul campo del Picerno.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Paganese non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PAGANESE

Passando adesso alle probabili formazioni di Ternana Paganese, ecco che per i padroni di casa mister Gallo potrebbe proporre questo schieramento: Marcone, Nesta, Mucciante, Russo, Celli; Damian, Paghera, Furlan; Onesti, Vantaggiato/Ferrante, Torromino. La Ternana infatti giocherà con un 4-3-3, modulo che sembra mettere in risalto le qualità tecniche della squadra. Fabio Gallo dovrebbe disporre di tutta la rosa, ad eccezione di Marilungo. L’attaccante ha infatti rimediato una distorsione durante un allenamento in settimana. Sul fronte Paganese queste potrebbero invece essere le scelte di mister Alessandro Erra dopo una settimana di pausa forzata e rispettando il consueto modulo 3-4-1-2: Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Capece, Caccetta, Gaeta; Scarpa; Musso/Diop, Mattia. La squadra è reduce da due sconfitte consecutive in trasferta, un trend negativo che è necessario interrompere. Un solo punto nelle ultime tre partite non sembra soddisfare le aspettative di Mister Erra, che chiede di più ai suoi.

PRONOSTICO E QUOTE

Basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive SNAI per il pronostico su Ternana Paganese, non sembra esserci alcun dubbio per i bookmakers sulla vittoria casalinga della Ternana, con il segno 1 quotato a 1.63. Meno probabile che il match si concluda in parità (3.60 per il segno X) e ancor meno realistica la possibilità di vincere per la squadra ospite, dal momento che il segno 2 è dato a quota 5.60.



