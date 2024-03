DIRETTA/ Ternana Parma (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (Serie B, 2 marzo 2024)

DIRETTA TERNANA PARMA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Andiamo ad osservare qualche trend statistico prima della diretta di Ternana Parma, sperando che non vi venga il mal di testa per tutti i numeri che vedrete! La Ternana realizza il 30% dei suoi gol nella fascia minuti 61-75, rappresentando la percentuale più alta del campionato. D’altra parte del campo, il Parma segna il 24% dei suoi gol nei minuti 76-90. Per quanto riguarda il rendimento nel primo tempo, la Ternana chiude in vantaggio nel 17% delle partite, mentre la squadra ospite nel 40% dei match.

Inoltre, quando Ternana si porta in vantaggio per 1-0 nei match casalinghi, vince la partita nel 57% dei casi. Il Parma, quando si porta in vantaggio per 1-0 in trasferta, ha una percentuale ancora più alta di vittorie, ovvero il 70%. D’altro canto, quando la Ternana è in svantaggio per 1-0 nei match casalinghi, vince la partita nel 9% dei casi. Ora non ci resta che completare il quadro generale con le formazioni ufficiali del match, la diretta di Ternana Parma sta per avere il suo prologo! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TERNANA PARMA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Ternana Parma ci sono molti metodi, il primo che vi consigliamo è tramite la tv satellitare di Sky, che tramite il suo ecosistema potrà essere seguita anche su NowTv. In alternativa per chi preferisse lo streaming, anche Dazn farà vedere questo match.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Ternana Parma sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo gli ultimi 5 incontri giocati tra le due formazioni, che hanno sempre dato spettacolo in campo. Il tabellino delle ultime 5 sfide sorride alla squadra rossoverde con tre successi ed un pareggio, una sola invece la sconfitta. Vittoria il 22 settembre 2021 con il risultato di 3-1 grazie al tris firmato da Sorensen, Defendi e Falletti. Grande mattatore di giornata Partipilo, autore di ben tre assist e che oggi veste proprio la maglia del Parma.

La seconda sfida è quella vinta sempre dalla squadra rossoverde con il risultato, questa volta di 2-3. Ad andare in rete Donnarumma, Partipilo e Pettinari. Per il Parma Cobbaut e Vazquez. Stesso esito e medesimo risultato anche nella quinta giornata dello scorso campionato. Ad andare in rete Coulibaly, Donnarumma e Corrado. Pareggio nella gara di ritorno con le reti di Palumbo e Bernabè, fino al successo dei ducali in questa stagione con il risultato di 3-1. Ad andare in marcatura Man, Bernabè e Cyprien. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Un’altra grande sfida di Serie B ci attende in questo primo pomeriggio nella diretta di Ternana Parma, gara fissata per oggi 2 marzo alle ore 14,00 per il 28esimo turno di Serie C. La squadra umbra arriva al match dopo una serie di risultati altalenanti, con l’ultimo incontro che si è concluso con un pareggio senza gol contro il Lecco.

Passando alla formazione ospite, il Parma si trova saldamente al primo posto in classifica, ma ha subito un recente contrattempo con un pareggio per 1-1 contro il Como. Una squadra molto alla portata degli emiliani, vedremo se è stato solo un incidente di percorso oppure se c’è dell’altro.

TERNANA PARMA: PROBABILI FORMAZIONI

Esaminiamo le probabili formazioni della diretta di Ternana Parma cercando i pericoli numero 1 di entrambe le compagini, per gli umbri dovrebbe giocare Carboni sulla fascia sinistra, in maniera tale che supporti gli attaccanti ma sia altrettanto efficace anche in fase difensiva, apportando corsa e tecnica, caratteristiche che non mancano di certo all’esterno azzurro.

Per gli emiliani, a centrocampo dovremmo vedere Hernani, una bandiera del Parma noto per la sua abilità nei tiri piazzati e nei calci da fermo, che rappresentano una delle sue armi principali se non le più pericolose.

TERNANA PARMA, LE QUOTE

Passiamo in rassegna le quote per la diretta di Ternana Parma, vedremo queste ultime sul sito di Snai: per la vittoria casalinga la quota è stata fissata a 2,8 mentre per quella ospite la quota è di 2. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece è a 2,4.











