Diretta Ternana Perugia/ Streaming video tv: derby avvincente (Serie B)

DIRETTA TERNANA PERUGIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Il derby Ternana Perugia andrà in scena domenica 18 settembre a partire dalle ore 16.15 allo Stadio Libero Liberati di Terni: la partita è il posticipo della sesta giornata del campionato di Serie B. La sensazione è che l’impegno sarà avvincente, dato quanto è sentito sia per le squadre sia per il pubblico. Entrambe tra l’altro arrivano da un buon momento ed intendono metterci il sigillo conquistando un risultato utile anche in questa occasione.

I rossoverdi da parte loro sono reduci da una vittoria prestigiosa ottenuta sul campo del Parma. Un successo che ha dato molta fiducia dato il calibro dell’avversario. I biancorossi dall’altro lato nello scorso turno hanno battuto l’Ascoli. Soltanto una delle due però potrà avere la meglio nel derby.

TERNANA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Perugia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Ternana Perugia in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Perugia mettono in evidenza che i due allenatori sceglieranno senza dubbio i loro uomini migliori per affrontare al meglio questo derby. Il tecnico dei padroni di casa, Cristiano Lucarelli, ha la fortuna di avere ritrovato Favilli, Partipilo e Proietti, reduci da infortunio. È plausibile ritenere però che alcuni di loro si accomoderanno in panchina per eventualmente subentrare nel corso della partita. Il 4-3-2-1 rossoverde di conseguenza dovrebbe essere così strutturato: Iannarilli; Capuano, Corrado, Bogdan, Defendi; Palumbo, Di Tacchio, Coulibaly; Pettinaro, Partipilo; Donnarumma.

La compagine ospite dovrebbe schierarsi invece con un 3-5-2 che mostra tante conferme rispetto alla formazione vista nello scorso turno, dato il successo. L’undici titolare di mister Fabrizio Castori dunque potrebbe essere questo: Gori; Curado, Angella, Casasola; Vulikic, Righetti, Luperini, Vulic, Iannoni; Olivieri, Di Carmine.

QUOTE TERNANA PERUGIA

I derby in quanto tali sono di norma combattuti ed equilibrati. Le quote della diretta Ternana Perugia ribadiscono questa previsione: andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 2.25. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 3.10. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.15.

