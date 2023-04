Diretta/ Ternana Pisa (risultato 0-1) streaming video tv: subito Moreo!

DIRETTA TERNANA PISA (RISULTATO 0-1): SUBITO MOREO!

Vantaggio lampo del Pisa nella sfida al “Liberati”: sblocca il risultato Moreo al 6′, battendo d’esterno Iannarilli e sfruttando un assist con il contagiri di Beruatto. Al 16′ toscani vicini al raddoppio con Moruzzan che manda in porta Torregrossa, l’attaccante trova però la grande risposta d’istinto di Iannarilli che salva la porta rossoverde. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi; Falletti, Palumbo; Favilli. Panchina: Krapikas, Defendi, Ghiringhelli, Bogdan, Capuano, Martella, Proietti, Paghera, Cassata, Donnarumma, Partipilo, Capanni. Allenatore: Cristiano Lucarelli. PISA (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Marin, Nagy, Zuelli; Morutan; Torregrossa, Moreo. Panchina: Livieri, Esteves, Hermansson, Rus, Gargiulo, M.Tramoni, Mastinu, Gliozzi, Sibilli, Masucci, L.Tramoni, Sussi. Allenatore: L.D’Angelo. (agg. di Fabio Belli)

TERNANA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Ternana Pista sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale. La diretta di Ternana Pisa è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

SI GIOCA

Andiamo a vedere le statistiche della diretta Ternana Pisa, match in programma tra qualche istante. Gli umbri hanno fin qui collezionato 26 punti in casa, molti di più rispetto ai 14 ottenuti in trasferta. Questo per via di una difesa molto più ballerina in esterna come dimostrano i dati: 26 reti subite lontano dal proprio stadio contro le 12 incassate in casa. Anche due reti in più nel totale quelle segnate in casa.

I toscani hanno ottenuto gli stessi punti in casa della Ternana (26) ma quattro punti in più in trasferta. Tra le mura amiche l’attacco della squadra della città con la torre pendente sembra più ispirato a giudicare dai 24 gol contro 18 in trasferta. Migliore anche la difesa con due reti in meno incassate davanti al proprio pubblico. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TERNANA PISA: I PRECEDENTI

Sta per iniziare la diretta di Ternana Pisa, partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B. Andiamo ora a vedere i precedenti tra umbri e toscani allo stadio “Libero Liberati”: questa sarà la sfida numero 5 con un bilancio di tre vittorie dei padroni di casa e un successo ospite. La prima sfida risale al 12 settembre 2010 in Lega Pro, 1-0 in favore dei rosso-verdi umbri. Il primo e unico successo ospite, invece, risale all’11 settembre 2021: poker nerazzurro scandito dalle reti di De Vitis, Lucca, Cohen e Sibilli dopo il momentaneo pareggio siglato da Donnarumma su calcio di rigore. Quest’ultima sfida è anche quella con più gol mentre tutti gli altri incontri sono terminati con lo stesso risultato, ovvero 1-0. In nessuna occasione, quindi, Ternana e Pisa hanno concluso la sfida con un pareggio. (Giulio Halasz)

DIRETTA TERNANA PISA: GLI UMBRI NON POSSONO FALLIRE

Ternana Pisa sarà in diretta dallo stadio “Libero Liberati” di Terni, alle ore 16:15 di domenica 16 aprile: si gioca per la 33^ giornata di Serie B 2022-2023, ed è una partita molto importante in chiave play-off.

I padroni di casa, infatti, a quota 40 punti sono esattamente nel mezzo tra spareggi promozione e play-out dopo la sconfitta patita a Brescia nell’ultimo turno. I nerazzurri toscani, invece, dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari sono ottavi in classifica ma devono tenere a distanza Palermo e Modena.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PISA

In vista della diretta Ternana Pisa andiamo a vedere le probabili formazioni delle due squadre. Tra i padroni di casa mister Lucarelli può contare sull’intero organico a disposizione anche se, nel corso della settimana, sia Agazzi che Coulibaly hanno avuto dei problemini fisici. Possibile anche il passaggio al 4-3-2-1 con il ritorno dal primo minuto di Andrea Favilli. L’alternativa è il sistema di gioco utilizzato di recente (3-5-2) che potrebbe consentire a Capuano di ritrovare una maglia da titolare. Per i toscani, invece, assenti due titolari. Non prenderanno parte alla gara, infatti, gli infortunati Idrissa Tourè e Pietro Beruatto. Torna dalla squalifica Adam Nagy.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche sul pronostico per la diretta di Ternana Pisa. L’agenzia di scommesse Betfair ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa: il segno 1 è, infatti, quotato a 2,55 mentre in caso di vittoria degli ospiti da parte del Pisa ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 2,95. L’ipotesi del pareggio si colloca, infine, a 3.30.











