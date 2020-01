Diretta Ternana Rieti/ Streaming video e tv: occasione per gli umbri (Serie C)

Ternana Rieti, partita che sarà diretta dal signor Daniele Virgilio e si gioca mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Liberati di Terni, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Con un perentorio 3-1 al Rende firmato dalle reti di Vantaggiato, Partipilo e Mammarella, i rossoverdi hanno confermato il loro secondo posto in classifica, dimostrandosi squadra concreta e capace di puntare in alto anche se la Reggina capolista è ancora lontana ben 10 punti, capace di mantenere un ritmo forsennato in testa alla classifica. Resta ultimo in classifica il Rieti, una stagione piena di problemi societari, con le ultime cessioni, l’ennesimo cambio di allenatore e 4 punti di penalizzazione che hanno staccato di 4 punti all’ultimo posto in classifica la formazione sabina. Difficile pensare di sovvertire il pronostico alla stadio Liberati: all’andata la Ternana ha vinto 1-3 in casa del Rieti con i gol di Marilungo (doppietta) e Russo, stesso risultato che gli umbri avevano ottenuto allo stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno nel match disputati in Coppa Italia lo scorso 18 agosto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Rieti, match previsto mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Liberati di Terni, non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva del match è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, broadcaster ufficiale per tutti i match dei tre gironi del campionato di Serie C. Ci si potrà collegare tramite pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA RIETI

Le probabili formazioni chiamate ad affrontarsi in Ternana Rieti, match previsto mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Liberati di Terni, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. La Ternana guidata in panchina da Fabio Gallo schiererà un 4-3-1-2 così disposto in campo: Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Salzano, Damian, Palumbo; Partipilo; Marilungo, Ferrante. Il Rieti allenato da Beni sceglierà invece un 4-3-3 come modulo di partenza così schierato dal primo minuto: Addario; Tiraferri, Aquilanti, Celli, Zanchi; Tirelli, C. Esposito, Serena; De Paoli, Beleck, De Sarlo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il match valevole per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. La vittoria interna viene proposta a 1.25, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 5.75 e la quota per l’eventuale successo in trasferta viene invece fissata a 11.00. Per quanto concerne invece il numero di gol che sarà complessivamente realizzato dalle due formazioni nel corso di tutta la partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre la quota per l’under 2.5 viene offerta a 1.70.



