DIRETTA TERNANA VENEZIA/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 14

DIRETTA TERNANA VENEZIA: I TESTA A TESTA

Pochi minuti al fischio d’inizio della partita in diretta Ternana Venezia soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono ben quattordici le sfide tra le due squadre disputate tra Serie B e Lega Pro: 5 vittorie per la Ternana, 3 pareggi e 6 vittorie per il Venezia. Per il primo confronto dobbiamo tornare alla stagione della serie cadetta 2000/2001: vittoria della Ternana per 3-1 all’andata, successo del Venezia per 2-1 al ritorno.

La gara con più reti è quella del 5 giugno del 2004: super vittorie delle Fere per 5-2. Senza dimenticare il pirotecnico pareggio per 3-3 risalente al 6 febbraio del 2005. L’ultima sfida è quella della gara d’andata del 3 dicembre 2022: vittoria del Venezia per 2-1 grazie alla doppietta di Pohjanpalo, inutile la rete di Falletti per i rossoverdi. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA TERNANA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Venezia sarà disponibile su Sky Sport 252: appuntamento dunque riservato ai soli clienti del Pacchetto Calcio della televisione satellitare, che ovviamente potranno anche visionare la partita in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Tutti i match di Serie B sono comunque forniti dalla piattaforma DAZN, che ne garantisce la messa in onda in mobilità per tutti i suoi clienti. Dovrete quindi avvalervi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv che abbia la possibilità di essere connessa a internet.

TERNANA VENEZIA: PUNTI PESANTI IN PALIO!

Ternana Venezia, che verrà diretta dal signor Daniele Perenzoni e si gioca alle ore 16:15 di domenica 23 aprile, è valida per la 34^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023. Ci sono punti pesanti in palio, anche se per diversi obiettivi: la Ternana resta in corsa per un posto nei playoff, la rimonta vincente sul Pisa ha permesso a Cristiano Lucarelli – ottimo passo da quando è stato richiamato in panchina – di tenersi a contatto con l’ottavo posto e adesso per le fere arriva un’altra bella occasione tramite questa partita casalinga che potrebbe essere determinante per arrivare al traguardo.

Il Venezia a oggi sarebbe salvo, fatto non scontato visto l’andamento in stagione: i lagunari hanno battuto il Palermo, una vittoria davvero preziosa per guadagnare punti sulle rivali e tenersi al momento fuori anche dalla zona playout, pur se anche qui chiaramente ci sarà parecchio da sudare. Vedremo allora cosa accadrà al Liberati nella diretta di Ternana Venezia, mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno prese dai due allenatori, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA VENEZIA

Valerio Mantovani è squalificato per la diretta Ternana Venezia, quindi al centro della difesa umbra giocherà Marco Capuano che farà coppia con Sorensen davanti a Iannarilli. Salim Diakité e Corrado sono insidiati da Marino Defendi e Martella per le corsie laterali; in mezzo al campo dovrebbero essere confermati Mamadou Coulibaly, Di Tacchio e Davide Agazzi ma occhio in realtà a Cassata e Paghera, che se la giocano. Allo stesso modo Partipilo, che con il tridente non sarebbe comunque favorito: restano in vantaggio Palumbo e Falletti per gli esterni, così come Favilli su Alfredo Donnarumma.

Paolo Vanoli potrebbe non cambiare il Venezia rispetto a otto giorni fa: Joronen sarà il portiere, difesa a tre davanti al finlandese con Svoboda, Ceppitelli e Carboni che sono favoriti, due laterali che potrebbero essere Candela e Zampano a dare supporto al settore nevralgico del campo, nel quale Ellertsson, Milanese e Tessmann formerebbero il terzetto per creare gioco e fare interdizione (le alternative sono Busio e Magnus Andersen. Spazio poi al tandem Johnsen-Pohjanpalo per l’attacco; in questo reparto anche Novakovich e Pierini sono ovviamente delle soluzioni di qualità.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Ternana Venezia possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita, valida per la 34^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,30 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,20 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,20 volte la vostra giocata.











