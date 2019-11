Diretta Ternana Viterbese/ Streaming video tv: riscatto rossoverde? (Serie C)

Ternana Viterbese, partita diretta dal signor Marco D’Ascanio e in programma sabato 23 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Liberati di Terni, sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Dopo l’ultimo pareggio contro il Teramo gli umbri hanno perso il secondo posto nel girone C, restando a una lunghezza di distanza dal Monopoli e vedendo l’inarrestabile Reggina capolista scappar via a 7 punti di distanza. In casa la Ternana è reduce però da 2 vittorie consecutive e proverà ad allungare la serie positiva contro una Viterbese che non ha tratto giovamento dal ritorno di Antonio Calabro in panchina. Partita sfortunata e senza soddisfazione l’ultima persa tra le mura amiche dello stadio Rocchi, con gli etruschi battuti di misura dalla Cavese e rimasti all’ottavo posto, al confine della zona play off e soprattutto senza vittorie ormai da 3 giornate di campionato, periodo in cui la Viterbese è riuscita a racimolare solo un punto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Ternana Viterbese, sabato 23 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA VITERBESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Ternana Viterbese, sabato 23 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Liberati di Terni, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. La Ternana allenata da Fabio Gallo sarà schierato con un 4-3-1-2: Tozzo; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Paghera, Proietti, Salzano; Partipilo; Marilungo, Ferrante. Risponderà la Viterbese guidata in panchina da Antonio Calabro con un 3-5-2: Vitali; Atanasov, Markic, Baschirotto; De Giorgi, Besea, Baschirotto, De Falco, Simonelli; Volpe, Tounkara.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio a una quota di 3.50 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 4.85. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.90 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA