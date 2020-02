Diretta Test Formula 1 Barcellona 2020/ Streaming video: piloti e orari del Day 3

Terza ma non ultima giornata in pista al Montmelò: oggi venerdì 21 febbraio 2020 infatti saremo ancora in diretta per i test della Formula 1 di Barcellona ma ricordiamo subito a tutti gli appassionati che i protagonisti del prossimo mondiale torneranno proprio sulla pista iberica giornata il prossimo 26 febbraio, per gli ultimi 3 giorni di prove in vista del campionato. Sarà dunque oggi solo un arrivederci con i nostri beniamini, che pure siamo davvero impazienti di vedere di nuovo sull’asfalto, dopo i primi due giorni di prove davvero brillanti. Dopo uno splendido avvio di stagione occorso lo scorso mercoledì, ecco che anche nella giornata di ieri non sono mancate le sorprese. Anzi proprio ieri ha tenuto banco (e ovviamente lo farà in tutta la prossima stagione ormai imminente) il caso del “volante mobile” di Hamilton, che la Mercedes ha presto ribattezzato DAS, come pure le incredibili somiglianze della nuova Racing Point con proprio la vettura della scuderia anglotedesca del 2019. Ma non solo: ovviamente hanno fatto parlare anche i risultati ottenuti in pista, in primis quelli della Ferrari, ancora ben al di sotto delle aspettative.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I TEST FORMULA 1 A BARCELLONA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che sarà prevista una vera e propria diretta tv dei test Formula 1 ad Barcellona: il canale dedicato Sky Sport Formula 1, che detiene i diritti in esclusiva anche per la stagione 2020 della F1, garantirà una copertura completa delle 8 ore di prove sul tracciato del Montmelò. Di conseguenza sarà disponibile per gli abbonati, anche la diretta streaming video di questi giorni di test pre season della F1 sulla pista spagnola, tramite la ben nota app Sky Go. Riferimento importante saranno poi i profili social delle varie scuderie, che ci informeranno con puntualità su quanto sta accadendo.

DIRETTA TEST FORMULA 1 BARCELLONA: LE LINE UPS DI OGGI

In attesa di poter dare la parola alla pista, vale certo la pena ricordare ancora una volta agli appassionati gli orari e il programma di questa terza giornata di test per la formula 1 a Barcellona. Ecco dunque che come già occorso, il via ufficiale delle prove verrà dato solo alle ore 9.00 con il semaforo verde, mentre la bandiera a scacchi sventolerà alle ore 18.00: nel mezzo un’oretta di pausa per il pranzo, dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Vediamo dunque chi oggi si presenterà ai box, ma teniamo conto che, per scelte di scuderia, potrebbero non mancare le sorprese questa mattina. Ecco che parecchi team oggi hanno previsto alla guida della nuova vettura entrambi i piloti ufficiali, che si daranno il cambio durante la pausa pranzo: ciò dovrebbe accadere in casa della Redbull con Verstappen e Albon, ma pure per McLaren, Renault, Alpha Tauri e Haas. Oggi invece per l’Alfa Romeo dovrebbe esserci solo Giovinazzi e Latifi sarà l’unico al volante della Williams, Da capire che cosa accadrà in Ferrari: Vettel influenzato ha esordito al volante della SF 1000 solo ieri pomeriggio e sarà da capire se oggi il tedesco riuscirà a lavorare o meno.



