Diretta test MotoGp Sepang 2023/ Streaming video tv: secondo giorno!

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2023: SECONDO GIORNO DI LAVORO!

La diretta dei test MotoGp Sepang 2023 ci terrà compagnia anche oggi, sabato 11 febbraio, perché sul circuito malese di Sepang oggi sarà il secondo giorno di lavoro in avvicinamento al Mondiale di quest’anno, che vedrà naturalmente Francesco Bagnaia nei panni di campione del Mondo in carica dopo la conquista del titolo nella scorsa stagione in sella alla Ducati. Per Borgo Panigale dunque la missione sarà quella di confermarsi moto di riferimento per tutto il paddock della MotoGp, i segnali giunti ieri sono sicuramente positivi perché le Ducati sono state veloci, sia con il team ufficiale sia per merito dei team satellite, ma siamo curiosi di scoprire i dati di oggi.

La MotoGp si mette dunque alle spalle la pausa che dura ormai dallo scorso mese di novembre, come sempre lunghissima. Il lavoro in fabbrica è proseguito a gran ritmo, ma naturalmente questo è finalmente il momento dei primi riscontri sulla pista, che non danno verdetti definitivi ma certamente ci consentono di fare qualche riflessione, ad esempio sembra positivo il lavoro sia per la Ducati sia per l’Aprilia, che punta a diventare la seconda forza di un Mondiale MotoGp sempre più italiano. La diretta dei test MotoGp a Sepang sicuramente catalizzerà anche oggi l’attesa degli appassionati nonostante orari assai scomodi a causa del fuso orario, perché ricordiamo che si girerà dalle ore 3.00 di notte fino alle 11.00 del mattino, naturalmente espresso in orari italiani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP 2023 A SEPANG

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp 2023 a Sepang e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2023: IL CALENDARIO

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la giornata di test MotoGp che vivremo in diretta da Sepang oggi, facciamo un passo avanti verso la stagione per ricordare cosa ci offrirà il calendario del Mondiale MotoGp 2023. Innanzitutto, dobbiamo annotare che in Qatar si stanno facendo lavori al circuito di Losail, che di conseguenza ospiterà il suo Gran Premio solamente a novembre, cedendo a Portimao e al GP Portogallo l’onore di essere il Gran Premio inaugurale, fissato per domenica 26 marzo. Gli appuntamenti saranno in totale 21 e ben dodici di questi saranno dopo la pausa estiva, quindi sarà molto intensa la seconda metà del Motomondiale.

Sarà leggermente più tardi del solito l’appuntamento con il Gran Premio d’Italia al Mugello, fissato per domenica 11 giugno, mentre a Misano si gareggerà domenica 10 settembre per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Uscirà dal calendario l’Aragona, per cui i Gran Premi in Spagna saranno “solo” tre, a Jerez, Barcellona e infine Valencia, che ospiterà l’ultimo GP davvero molto in avanti, cioè domenica 26 novembre. Infine, ricordiamo che ci attenderanno due novità assolute: il 9 luglio si correrà il GP del Kazakistan sul circuito di Sokol, mentre il 24 settembre sarà la volta del GP India a Greater Noida, che avevamo visto anni fa in Formula 1. Ora però torniamo all’attualità: cosa ci dirà la diretta dei test MotoGp 2023 da Sepang?

