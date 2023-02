Diretta test MotoGp Sepang 2023/ Streaming video tv: si torna in pista!

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2023: PRIMI TEST DELLA STAGIONE!

Si torna finalmente in pista, la diretta dei test MotoGp Sepang 2023 oggi venerdì 10 febbraio segna definitivamente l’inizio della tabella di avvicinamento al Mondiale di quest’anno, che vedrà naturalmente Francesco Bagnaia nei panni di campione del Mondo in carica dopo lo straordinario traguardo ottenuto nella scorsa stagione in sella alla Ducati, moto di riferimento per tutto il paddock della MotoGp, sognando un altro anno ai massimi livelli per Borgo Panigale. Si deve però provare a voltare pagina pensando al futuro ormai prossimo della MotoGp, perché da oggi si fa davvero sul serio.

Tutti i piloti principali non girano con la propria MotoGp dallo scorso mese di novembre, dopo l’ultimo Gran Premio di Valencia la pausa è stata come sempre lunghissima. Nel frattempo è naturalmente proseguito il grande lavoro in fabbrica e hanno girato a volte i collaudatori, ma oggi si entra in una fase nuova, anche perché mancano ormai solamente poche settimane all’inizio di un nuovo Motomondiale, dunque non c’è più tempo da perdere e la diretta dei test MotoGp a Sepang sicuramente catalizzerà l’attesa degli appassionati nonostante orari assai scomodi, dato che si girerà dalle ore 3.00 di notte fino alle 11.00 del mattino, in orari italiani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE I TEST MOTOGP 2023 A SEPANG

Purtroppo non ci sarà una diretta tv dei test MotoGp 2023 a Sepang e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno la diretta streaming video delle prove dei big della classe regina. Gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.motogp.com, che ha il suo corrispettivo su Twitter all’indirizzo @MotoGP. Altre informazioni arriveranno da siti e social network ufficiali delle varie Case.

DIRETTA TEST MOTOGP SEPANG 2023: I TEMI IN COPERTINA

La giornata di test MotoGp che vivremo in diretta da Sepang oggi sarà intrigante anche perché non vediamo l’ora di rivedere in pista Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati ci ha regalato un sogno iridato, ancora più bello perché ottenuto da un binomio italiano proprio nel primo Motomondiale senza Valentino Rossi dopo un quarto di secolo nel segno del Dottore. La Ducati si è presentata a Madonna di Campiglio e naturalmente siamo curiosi di vedere in azione sulla Rossa ufficiale anche Enea Bastianini, già splendido con una Ducati Pramac nel 2022 e ora compagno di squadra di Bagnaia.

Il francese Fabio Quartararo si candida naturalmente ancora una volta come primo avversario di Bagnaia e della Ducati, anche se in casa Yamaha servirà lavorare sodo per riportare Fabio Quartararo nel ruolo di favorito per il titolo vinto nel 2021, il primo di sempre per un pilota francese nella classe regina (500 o MotoGp), perché francamente l’anno scorso Quartararo andò oltre i limiti tecnici del suo mezzo, almeno per buona parte del Mondiale MotoGp, prima di un cedimento nel finale. Per il resto, la diretta test MotoGp Sepang 2022 avrà naturalmente un terzo grande protagonista che si chiama Marc Marquez: dopo tutte le peripezie che il numero 93 ha vissuto negli ultimi tre anni, sarà interessante capire quale sia attualmente il livello di competitività suo e della Honda…

