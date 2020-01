Diretta Thiem Zverev/ Australian Open 2020 streaming video tv, la 2^ semifinale

La seconda semifinale degli Australian Open 2020 è Thiem Zverev: si gioca a partire dalle ore 19:30 locali, dunque le 9:00 della nostra mattina, di venerdì 31 gennaio e scopriremo quale sarà l’avversario di Novak Djokovic, che ieri ha demolito le speranze di Roger Federer. Teatro dello scontro naturalmente la Rod Laver Arena, il campo centrale del Melbourne Park: di fronte due giocatori nati negli anni Novanta che potrebbero dunque fare il colpo grosso, perché uno dei due potrebbe diventare il primo di sempre, nato in questa decade, a vincere un torneo del Grande Slam. In attesa di scoprire se sarà così, entrambi si presentano all’appuntamento di una semifinale agli Australian Open per la prima volta: Dominic Thiem però ha già disputato due finali (consecutive) al Roland Garros ed è riuscito a vendicare quelle due sconfitte battendo Rafa Nadal in un epico quarto. Alexander Zverev, mai arrivato nella Top 4 di un Major, si era presentato ai quarti senza perdere un singolo set: ha ceduto di schianto il primo contro Stan Wawrinka ma poi ha dominato in lungo e in largo. Chi sarà a spuntarla nella parte alta del tabellone, prendendosi la finale degli Australian Open 2020? La parola alla diretta di Thiem Zverev…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Thiem Zverev, semifinale agli Australian Open 2020, sarà trasmessa come sempre su Eurosport: canale raggiungibile sia dal digitale terrestre che attraverso il satellite, in questo caso naturalmente previa sottoscrizione a Sky. Servirà un abbonamento anche per accedere alla piattaforma Eurosport Player, che vi consentirà di seguire la partita della Rod Laver Arena anche in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; inoltre sul sito www.ausopen.com, così come sulle rispettive pagine dei social network, troverete tutte le informazioni utili relative al torneo e ai due giocatori che oggi si affrontano nella semifinale.

DIRETTA THIEM ZVEREV: RISULTATI E CONTESTO

Non ci sarà Rafa Nadal, ma Thiem Zverev rappresenta una grande semifinale agli Australian Open 2020: i due come detto sono rappresentanti della classe dei Novanta anche se l’austriaco viaggia già verso i 27 anni e, di conseguenza, arriverebbe al primo Slam in ritardo rispetto ai big. Tuttavia Dominic Thiem può schierare le due finali giocate al Roland Garros, e con il successo sul numero 1 Atp ha finalmente certificato di poter essere un fattore anche su superficie dura, come del resto aveva già dimostrato vincendo Indian Wells. Dall’altra parte, Alexander Zverev ha vinto tre Masters 1000 e le Atp Finals: non è assolutamente il primo venuto, anzi spesso ci dimentichiamo che lui stesso fa parte della tanto celebrata NextGen. Emerso ben prima di certi colleghi, adesso il tedesco può consacrarsi: è incredibile pensare che prima di questi Australian Open 2020 non fosse mai arrivato ad una semifinale di un Major e che i quarti li avesse raggiunti solo agli Open di Francia. Oggi Sascha gioca soprattutto per far vedere a tutto il mondo di saper vincere anche uno Slam; è difficile stabilire quale possa essere il favorito, possiamo solo goderci questa straordinaria partita che, magari, potrebbe anche segnare un punto di svolta nel tennis Atp.



