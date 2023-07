Diretta Thomas Ceccon/ Finale 50 dorso streaming video Rai, Mondiali nuoto 2023 (oggi 30 luglio)

La diretta di Thomas Ceccon nella finale dei 50 dorso maschili ai Mondiali nuoto 2023 a Fukuoka aprirà l’ultima giornata della rassegna iridata in Giappone, dal momento che l’appuntamento sarà alle ore 13.02 italiane (le 20.02 locali) di oggi pomeriggio, domenica 30 luglio 2023. Thomas Ceccon è un talento cristallino del nuoto, in questi Mondiali a livello individuale ha già vinto l’oro nei 50 farfalla e l’argento nei 100 dorso, motivo per cui naturalmente il nuotatore veneto classe 2001 andrà seguito con la massima attenzione anche nella vasca singola del dorso, dove andrà a caccia dell’ennesimo exploit.

La finale dei 50 dorso dovrebbe vedere Thomas Ceccon sulla carta nel ruolo di outsider, perché nei 100 il suo punto forte è la vasca di ritorno, mentre nel 50 dovrà essere perfetto fin dallo start. Gli esiti delle semifinali non hanno chiarito molto le idee, infatti Thomas Ceccon ha ottenuto il quinto miglior tempo in 24”57, ma con soli 22 centesimi di differenza rispetto a Justin Ress, il migliore in 24”35. Si può passare in un battito di ciglia dalla lotta per la medaglia d’oro a non salire nemmeno sul podio, ma d’altronde questo è il destino delle gare in vasca singola. Di certo ci sarà da trattenere il fiato per il nostro campione, ecco allora tutte le info utili per seguire la diretta di Thomas Ceccon nella finale dei 50 dorso ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka…

DIRETTA THOMAS CECCON STREAMING VIDEO E TV, FINALE 50 DORSO MONDIALI NUOTO 2023

La finale dei 50 dorso ai Mondiali di nuoto 2023 con Thomas Ceccon sarà visibile in diretta tv (essendo nella prima parte della sessione serale) su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 50 DORSO DI THOMAS CECCON IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA THOMAS CECCON, FINALE 50 DORSO MONDIALI NUOTO 2023: IL CONTESTO

La diretta di Thomas Ceccon nella finale dei 50 dorso è quindi caratterizzata da notevole incertezza ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka. Non c’è un chiaro favorito, in termini di pure caratteristiche tecniche ci possono essere nuotatori ai quali i 50 sono più congeniali rispetto al veneto, però Thomas Ceccon può mettere sul piatto una sensibilità con pochissimi paragoni al mondo, caratteristica che lo rende fenomenale nel dorso e nella farfalla, senza dimenticare che pure nelle staffette a stile libero il nostro campione classe 2001 è insostituibile per l’Italia.

Tra gli avversari ci sono in primo piano il già citato Justin Ress e l’altro americano Hunter Armstrong, che in semifinale ha fermato il cronometro sul tempo di 24”41, esattamente come il cinese Jiayu Xu, dunque i primi tre sono racchiusi potenzialmente in appena sei centesimi, seguiti dagli europei con il polacco Ksawery Masiuk (24”47) e poi Thomas Ceccon e il greco Apostolos Christou, ieri ex-aequo a 24”57. Tutto o niente, in fondo questa è una gara non olimpica, che dunque si può affrontare con minori pressioni: il divertimento è assicurato, vedremo cosa saprà fare Thomas Ceccon nella diretta della finale dei 50 dorso.

