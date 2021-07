Diretta Torino Al Fateh/ Streaming video tv: granata ancora a Bressanone (amichevole)

DIRETTA TORINO AL FATEH: AMICHEVOLE ESOTICA PER I GRANATA

Torino Al Fateh si gioca in diretta allo stadio di Bressanone (che sarà aperto al pubblico) con inizio alle ore 17:00 di martedì 27 luglio: una nuova amichevole per i granata che, tre giorni dopo la manita rifilata al Brixen, tornano in campo per affrontare una squadra che gioca nel campionato dell’Arabia Saudita. I valori in campo dovrebbero essere ben diversi (a favore del Toro), ma come sempre quel che conta non è il risultato quanto provare a capire quale sia lo stato dei lavori in una estate che, in particolare per questo club, deve segnare un ideale riscatto.

Gianluigi Buffon: "Parma e Monza squadre da battere"/ "Mi ritirerò solo quando..."

Il Torino è un osservato speciale, dopo la soffertissima salvezza della passata stagione vuole fare il salto di qualità e ha affidato la sua panchina a Ivan Juric, giovane allenatore sulla breccia per aver condotto il Verona, per due anni di fila, a un campionato davvero di livello. Sarà interessante scoprire se il croato si ripeterà in una piazza diversa ed esigente, intanto però aspettiamo soprattutto che si giochi la diretta di Torino Al Fateh e proviamo a fare qualche analisi sulle scelte dell’allenatore, leggendo insieme le probabili formazioni.

PRESENTAZIONE ALLEGRI JUVENTUS/ Diretta streaming video tv: la prima volta

DIRETTA TORINO AL FATEH STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Torino Al Fateh non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: non sarà dunque possibile assistere all’amichevole e questo vale anche per un eventuale servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sul match di Bressanone potrete comunque fare riferimento agli account ufficiali che la società granata mette a disposizione sui social network: consigliamo in particolare di consultare, sempre liberamente, le pagine di Facebook, Twitter, Instagram e Twitch.

Nicolò Zaniolo pupillo di Mourinho alla Roma/ "Se mi segui, vinceremo insieme"

PROBABILI FORMAZIONI TORINO AL FATEH

Per Torino Al Fateh dobbiamo dire che il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1: Juric ha utilizzato il suo consueto schieramento nella prima amichevole e non dovrebbe cambiare, chiaramente però ci potrebbe essere qualche modifica circa l’undici iniziale. In porta per esempio potremmo vedere Etrit Berisha; davanti a lui un terzetto difensivo comandato da Lyanco, con Izzo e Djidji che possono operare ai suoi lati, mentre gli esterni che partiranno dalla linea di centrocampo possono essere Vojvoda e Ola Aina, provando una coppia diversa rispetto a quanto visto contro il Brixen. Nel reparto di mezzo possibile spazio per Linetty e Rincon, per provare a capire come si possano integrare; il polacco potrebbe scambiarsi la posizione con Lukic dietro le punte, per la trequarti occhio anche a Millico e Baselli – e naturalmente a Verdi – mentre per l’attacco, in qualità di prima punta, Zaza e Sanabria sembrano nuovamente pronti a fare la staffetta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA