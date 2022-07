Diretta Torino Apollon Limassol/ Streaming video tv: un’amichevole interessante

DIRETTA TORINO APOLLON LIMASSOL: PROSEGUE LA PREPARAZIONE GRANATA

Torino Apollon Limassol, in diretta dallo Sportzentrum di Seekirchen, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 27 luglio: si tratta della quarta amichevole estiva che i granata giocano in preparazione alla nuova stagione. Per Ivan Juric le cose continuano a migliorare: il Torino aveva iniziato perdendo contro l’Eintracht Francoforte, vincitore dell’ultima Europa League, ma poi ha battuto il Mlada Boleslav e infine ha centrato un bel successo contro il Trabzonspor, che anche considerando la differenza tra i due campionati è pur sempre la squadra che ha messo in tasca l’ultimo titolo in Turchia.

Diretta/ Torino Trabzonspor (risultato finale 3-0) video tv: in gol Radonjic e Seck

Adesso la squadra granata affronta una formazione cipriota che ha esperienza internazionale, anche se pure qui bisogna ovviamente dire che il livello dell’avversaria è inferiore rispetto a quello granata; tenendo a mente che il risultato nelle amichevoli di luglio e agosto è sempre relativo, staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Torino Apollon Limassol, e aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Torino Mlada Boleslav (risultato finale 2-0): raddoppia Horvath!

DIRETTA TORINO APOLLON LIMASSOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Torino Apollon Limassol non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: non ci sono emittenti che hanno acquistato i diritti per le immagini di questa amichevole. Di conseguenza non c’è un servizio di diretta streaming video di Torino Apollon Limassol, ma per tutte le informazioni utili sulla sfida potrete comunque avvalervi dei social network: potrete infatti consultare, come di consueto e senza costi, gli account ufficiali che la società granata mette a disposizione, in particolare consigliamo le pagine Facebook e Twitter.

Bremer all'Inter?/ Calciomercato, possibile slittamento per la chiusura dell'affare

PROBABILI FORMAZIONI TORINO APOLLON LIMASSOL

È sempre il 3-4-2-1 il modulo di riferimento di Juric, che dunque per la diretta Torino Apollon Limassol insiste con questo sistema di gioco: il portiere dovrebbe essere Vanja Milinkovic-Savic che per il secondo anno consecutivo dovrebbe fare il titolare, Izzo si è ripreso il posto dopo le incomprensioni della passata stagione e dunque comanderà una linea nella quale in posizione centrale ci sarà Zima, mentre Ola Aina è un laterale di ruolo che però si può adattare a fare il terzo nel reparto arretrato.

In questo modo ovviamente ci sarebbe spazio per far correre Singo a destra; il prodotto del settore giovanile è in forte crescita, così Vojvoda che l’anno scorso si è alternato tra destra e sinistra e ha sempre garantito un buon rendimento. Segre e Samuele Ricci sono favoriti per agire in mezzo al campo, questo ci dice che Lukic (ma qui c’è concorrenza con Zaza) dovrebbe avanzare il suo raggio d’azione e affiancare Verdi sulla trequarti. Radonjic e Sanabria sono invece in competizione per la maglia di centravanti, oggi come in generale dopo il mancato rinnovo del contratto da parte di Belotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA