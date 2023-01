Diretta/ Udinese Torino Primavera streaming video tv: in Friuli arrivano i granata

DIRETTA UDINESE TORINO: GARANATA IN TESTA ALLA CLASSIFICA

La diretta di Udinese Torino Primavera, in programma sabato 21 gennaio alle ore 11:00, vede la capolista in coabitazione con la Roma partire per la volta di Udine. Al netto della posizione in classifica sconveniente con il penultimo posto, i friulani hanno iniziato a macinare punti in questo 2023 grazie al pareggio col Verona e la vittoria sul campo del Cesena. I granata, dopo un leggero sbandamento, sono tornati a vincere con stile battendo prima 3-2 il mai domo Lecce e successivamente superando il Frosinone con il risultato di 3-1.

CALCIOMERCATO UDINESE NEWS/ Nessun cambio di proprietà, l'Aston Villa vuole Deulofeu

Pessimo lo stato di forma casalingo stagionale delle Zebrette, ultime in classifica con soli due punti conquistati nelle sette partite giocate. Zero, appunto, le vittorie in casa dei friulani. Molto meglio il Torino in trasferta, terza per rendimento con quattro vittorie in sette partite lontano da casa per un totale di 13 punti, quasi due di media a partita.

DIRETTA/ Torino Sampdoria Primavera (risultato finale 2-0): gol Dell'Aquila e Jurgens

UDINESE TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Udinese Torino Primavera sarà trasmessa da SportItalia, canale 60 del digitale terreste, con il possedimento dei diritti del campionato di categoria. Come sempre l’emittente televisiva in questione offre il proprio servizio privo di costi, in chiaro su tutto il territorio nazionale.

La diretta streaming video invece di Udinese Torino Primavera avverà attraverso l’applicazione di Sportitalia su qualsiasi dispositivo mobile (computer, smartphone, tablet) oppure attraverso il sito ufficiale di Sportitalia.

DIRETTA/ Torino Spezia (risultato finale 0-1): Dragowski salva su Djidji!

UDINESE TORINO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Udinese Torino Primavera vede i friulani con modulo 4-2-3-1. Mosca tra i due pali, difesa composta da i terzini Lob e corrispettivo Abdalla e i due centrali Guessand e Concetta. I mediani Buta e Centis autori di un goal a testa contro il Cesena Primavera del 15 gennaio. I trequartisti esterni Asante e sulla corsia sinistra Castagnaviz e il centrale Pejicic. Unica punta Semedo.

I torelli disposti col modulo 4-3-1-2 a parare Passandor, in fascia difensiva i terzini Dellavalle e Opoku con N’Guessan e Anton come difensori centrali. I centrocampisti Silva, Ruszel, Ansah Yeboh. Trequartista centrale sarà Weidmann e concludendo i due attaccanti Jurgens e Dell’Aquila, autori di un goal ciascuno contro la Sampdoria primavera nella precedente partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA