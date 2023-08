DIRETTA/ Torino Cagliari video streaming tv: tanti colpi esterni di recente (Serie A, oggi 21 agosto 2023)

DIRETTA TORINO CAGLIARI, TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti di Torino Cagliari? Si tratta di una partita dalla grande tradizione, anche perché le due squadre lottavano per le prime posizioni della classifica 50 anni fa e, negli anni Settanta, hanno anche vinto uno scudetto a testa. Prendendo in esame l’epoca più recente, scopriamo che nelle ultime dieci gare (dall’ottobre 2017, e tutte in Serie A) il Cagliari e il Torino hanno ottenuto tre vittorie a testa, con quattro pareggi; curiosamente, di queste vittorie ben quattro sono arrivate fuori casa.

La più recente degli isolani in questo stadio è del febbraio 2022: gol di Raoul Bellanova e Alessandro Deiola con in mezzo il temporaneo pareggio di Andrea Belotti, un successo che non era servito per la salvezza della squadra sarda. Il Torino invece ha ottenuto la sua ultima affermazione interna quasi sei anni fa: era infatti la 11^ giornata del campionato 2017-2018, l’allenatore granata era il compianto Sinisa Mihajlovic che sfidava Diego Lopez. Nicolò Barella, ancora un giovane da formare, aveva portato in vantaggio il Cagliari; a fine primo tempo Iago Falqué aveva pareggiato, e poi il Torino aveva vinto la partita grazie al gol realizzato da Joel Obi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORINO CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Torino e Cagliari? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 1^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PRIMA GIORNATA SERIE A/2023

Torino Cagliari, in diretta lunedì 21 agosto 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. I granata giungono a questa sfida con una vittoria per 2-1 nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la FeralpiSalò, in seguito a un precampionato che li ha visti trionfare in due occasioni (2-0 contro la FeralpiSalò e 2-1 contro il Modena), ottenere un pareggio (0-0 contro il Lens) e subire una sconfitta (2-1 contro il Reims).

Dall’altra parte, il Cagliari ha eliminato il Palermo ai tempi supplementari durante i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, con un risultato a favore dei sardi di 2-1. Inoltre, il Cagliari ha concluso il precampionato senza subire sconfitte nelle amichevoli, registrando tre vittorie (0-2 contro l’Olbia, 3-0 contro la Juventus Next Gen e 2-1 contro il Como) e un pareggio (1-1 contro il Brest). La storia dei confronti diretti in Serie A tra queste due squadre in casa del Toro vede un bilancio complessivamente favorevole ai padroni di casa, con 17 vittorie, 10 pareggi e 8 successi dei sardi. Tuttavia, va notato che nelle ultime due partite disputate al Grande Torino, il Cagliari è riuscito a imporsi, vincendo 1-2 nella stagione 2021/22 e 1-3 nella stagione 2020/21.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Torino Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Risponderà il Cagliari allenato da Claudio Ranieri con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana; Oristanio, Luvumbo; Pavoletti.

TORINO CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.67, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

