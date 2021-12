DIRETTA TORINO EMPOLI/ Video streaming tv: Andrea Colombo al debutto in Serie A

DIRETTA TORINO EMPOLI: L’ARBITRO

La diretta di Torino Empoli è stata affidata al signor Andrea Colombo, che per la partita dello stadio Olimpico sarà aiutato dagli assistenti Bottegoni e Ceccon, dal quarto uomo Mariani e dalla coppia Mazzoleni-Prenna al Var e all’Avar. Arbitro di Como, Colombo fa il suo esordio in Serie A anche se in stagione ha già diretto una squadra del massimo campionato: è successo il 16 agosto ed era la Sampdoria, impegnata in un primo turno di Coppa Italia che aveva superato in maniera sofferta contro l’Alessandria (3-2). Colombo per il resto ha diretto cinque partite di Serie B, anche se l’ultima risale ormai al 6 novembre (Cremonese Spal): le sue cifre stagionali ci parlano di 4,7 ammonizioni per partita (sono abbastanza, tutto sommato) e di una sola espulsione, che è stata comminata in Pisa Reggina.

In quell’occasione il fischietto lariano aveva anche decretato il primo rigore del suo 2021-2022; è tornato a fischiarne uno nella gara successiva (sono nel frattempo passati 25 giorni) che è stata Cosenza Ternana. Qui, Colombo ha quasi stabilito un record: nonostante la delicatezza del match, importante per la corsa alla salvezza in Serie B, al triplice fischio era solo uno il cartellino giallo estratto dal taschino del direttore di gara. Vedremo invece cosa succederà stasera nella diretta di Torino Empoli… (agg. di Claudio Franceschini)

TORINO EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Torino Empoli di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

TORINO EMPOLI: JURIC VUOL RECUPERARE TERRENO!

Torino Empoli sarà diretta dall’arbitro Andrea Colombo, fischietto della sezione AIA di Como. La partita in programma giovedì 2 dicembre alle ore 18:30, presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà il penultimo posticipo del turno infrasettimanale della 15^ giornata di Serie A. Il Torino è reduce dalla sconfitta per 1-0 subita in casa della Roma. Ivan Juric non riesce a trovare la giusta continuità per la sua squadra, la quale alterna sistematicamente una vittoria ad una sconfitta. I granata occupano quindi la tredicesima posizione di classifica con 17 punti.

L’Empoli è reduce dalla vittoria in rimonta nel derby toscano contro la Fiorentina, arrivata con il punteggio di 2-1. La squadra allenata da Aurelio Andreazzoli vuole quindi dare continuità al positivo risultato dello scorso turno, per confermarsi come una delle squadre “sorpresa” di questo campionato. I toscani sono infatti in undicesima posizione con 19 punti, due in meno di Fiorentina, Juventus, Lazio e Bologna. L‘ultimo precedente tra le due compagini, risale al 2019 nel campionato di Serie A. In quell’occasione fu l’Empoli a conquistare i tre punti, vincendo 4-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO EMPOLI

Vediamo le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo per disputare Torino Empoli di Serie A. Il tecnico granata, Ivan Juric non avrà a disposizione il capitano Andrea Belotti, dovrà quindi fare affidamento su Sanabria. Questa la probabile formazione titolare del Torino, modulo 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

L’Empoli dovrebbe rispondere con il consueto schema 4-3-1-2. L’allenatore Aurelio Andreazzoli dovrebbe confermare la coppia d’attacco Cutrone-Pinamonti, ancora panchina quindi per Di Francesco e Mancuso. Questo il probabile undici titolare degli azzurri: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Cutrone.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Torino Empoli di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i granata, infatti la vittoria del Torino, abbinata al segno 1 viene presentata con una quota di 1.77. L’eventuale pareggio tra le due squadre, associato al segno X è quotato 3.65. Non è favorito l’Empoli, infatti il successo esterno degli azzurri, abbinato al segno 2 ha una quota di 4.50.



