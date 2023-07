DIRETTA TORINO FERALPISALÒ/ Streaming video tv: focus sui sogni lombardi (amichevole oggi 22 luglio 2023)

DIRETTA TORINO FERALPISALÒ: FOCUS SUI BRESCIANI

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Torino FeralpiSalò, naturalmente c’è curiosità anche attorno alla formazione lombarda, dal momento che i bresciani per la prima volta nella loro storia disputeranno il campionato di Serie B. Ricordiamo allora che la FeralpiSalò nella stagione 2022-2023 ha vinto il girone A del campionato di Serie C per conquistare questo storico traguardo.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Schuurs-Crystal Palace, affare da 35 milioni di euro (11 luglio 2023)

La marcia dei gardesani era stata caratterizzata da venti vittorie, undici pareggi e sette sconfitte, che portarono 71 punti in classifica alla FeralpiSalò, sufficienti per dominare con ben nove lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Pordenone e Lecco, che chiusero a quota 62. Di conseguenza la società di Salò in queste settimane sta lavorando per costruire una squadra che sia degna di onorare nel migliore dei modi una avventura in Serie B che naturalmente sarà storica per la FeralpiSalò, ma con la speranza che non resti un episodio isolato per rendere questa impresa davvero significativa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORINO, CALENDARIO SERIE A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite: quando saranno i derby? (5 luglio)

DIRETTA TORINO FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Salvo variazioni in extremis, dobbiamo segnalare che non è prevista la diretta tv di Torino FeralpiSalò, partita amichevole per la quale non dovrebbe esserci nemmeno una diretta streaming video. Saranno allora fondamentali i riferimenti dei siti Internet e dei profili social ufficiali delle due società.

NUOVO TEST PER JURIC!

Torino FeralpiSalò, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 22 luglio 2023, è la partita amichevole in programma a Pinzolo (Trento), sede del ritiro estivo dei granata. Diciamo subito che si tratta di un test davvero stuzzicante, perché la diretta di Torino FeralpiSalò vedrà protagonista anche la formazione bresciana neopromossa in Serie B, che di conseguenza si sta preparando alla stagione più importante nella storia del club di Salò, che contro il Torino cerca risposte sulla propria competitività.

Calciomercato Torino News/ Si accelera per Vlasic e Bellanova, rinnova Djidji (28 giugno 2023)

D’altro canto, affrontare una squadra di Serie B permetterà anche al Torino di mister Ivan Juric di avere già indicazioni significative nel cammino verso l’inizio del campionato, per il quale mancano ancora quattro settimane. Il Torino arriva da una stagione di media classifica, l’ambizione sarà ovviamente quella di provare ad alzare ulteriormente il livello, mettendo magari nel mirino la lotta per un posto nelle Coppe europee. Insomma, si annuncia stuzzicante per più di un motivo la diretta di Torino FeralpiSalò: quali risposte ci darà?

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FERALPISALÒ

Diciamo qualcosa anche circa le probabili formazioni per la diretta di Torino FeralpiSalò, in particolare in casa granata. Con tutte le cautele del caso parlando di una amichevole di mezza estate, il modulo di riferimento per mister Ivan Juric dovrebbe essere il 3-4-2-1, con questi possibili undici titolari: Milinkovic-Savic in porta; davanti a lui, la difesa a tre formata da Djidji, Buongiorno e Rodriguez.

A centrocampo invece i quattro titolari del Torino dovrebbero essere Singo come esterno destro, Ilic e Linetty nel cuore della mediana e Vojvoda sulla corsia mancina; infine il reparto offensivo, con Seck e Radonjic sulla trequarti a supporto del centravanti Sanabria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA