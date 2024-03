DIRETTA/ Torino Fiorentina video streaming tv: equilibrio nelle ultime sfide (Serie A, 2 marzo 2024)

DIRETTA TORINO FIORENTINA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Torino Fiorentina sta per iniziare e in attesa dell’arrivo del direttore di gara vi mostriamo gli ultimi 5 incontri giocati tra queste due formazioni. L’ago della bilancia in queste 5 partite pende esattamente a metà con due vittorie a testa e un pareggio. Torino che ha avuto la meglio nel 2022 con il risultato di 4-0 grazie alle reti realizzate da Singo, due volte Brekalo e Sanabria. Stesso esito anche l’annata successiva grazie alla rete decisiva firmata dal calciatore russo Miranchuk.

Fiorentina che riesce a rifarsi l’1 Febbraio 2023 in Coppa Italia con il risultato di 2-1 grazie ai gol realizzati da Jovic e Ikonè. Nel finale a nulla è servito il gol di Karamoh. Pareggio nel mese di maggio con le reti dei due attaccanti Jovic e Sanabria, fino all’ultima sfida giocata in questo campionato. Si trattava della diciottesima giornata del campionato e a decidere l’incontro la rete del difensore Ranieri, con i tre punti dati alla Fiorentina. (Marco Genduso)

TORINO FIORENTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Torino Fiorentina sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati. Anche la diretta streaming Torino Fiorentina sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

UNA GRANDE CLASSICA

Torino Fiorentina, in diretta sabato 2 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Il Torino sta mantenendo una prestazione discreta finora, con la squadra di Juric che potrebbe iniziare a sognare una qualificazione europea se riesce a mantenere la continuità. Attualmente si trova al decimo posto in classifica con 36 punti, a otto punti dalla sesta posizione. Tuttavia, nell’ultimo turno hanno subito una sconfitta per 3-2 in trasferta contro la Roma.

La Fiorentina, nonostante un ottimo inizio di stagione, sta vivendo un periodo di calo nelle ultime settimane. Nonostante ciò, i viola continuano a sognare un posto in Champions League. Attualmente si trovano al settimo posto in classifica con 41 punti, a sette punti di distanza dalla quarta posizione. La squadra di Italiano ha vinto solo due delle ultime otto partite, ma nel turno precedente sono riusciti a ottenere una vittoria per 2-1 in casa contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Torino Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Djidji, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltràn.

TORINO FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Fiorentina ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

