DIRETTA/ Torino Frosinone video streaming tv: 8 incroci, dominio granata (Coppa Italia, 2 novembre 2023)

DIRETTA TORINO FROSINONE: I TESTA A TESTA

La diretta di Torino Frosinone per i sedicesimi di Coppa Italia ci consegna otto precedenti, che sono andati in scena dal 2009 al 2019: l’ultimo incrocio è infatti quello di Serie A nell’ultima avventura ciociara nel massimo campionato – in questa stagione le due squadre si devono ancora affrontare – all’inizio di ottobre il Torino aveva vinto in casa con la rete di Alex Berenguer al 71’, dopo che il Frosinone con Edoardo Goldaniga e Camillo Ciano aveva risposto, in sei minuti, al doppio vantaggio granata firmato da Tomas Rincon e Daniele Baselli.

Il quadro ci racconta di cinque vittorie del Torino, comprese le quattro nelle gare più recenti, due del Frosinone e un pareggio. I ciociari hanno vinto solo una volta all’Olimpico: eravamo nel campionato di Serie B 2010-2011 ed era la fine di ottobre, dunque nel girone di andata. Era successo tutto nel primo tempo: i ciociari, allenati da Guido Carboni, avevano segnato tra il 18’ e il 20’ con Gianluca Sansone e Francesco Lodi, firme d’autore. Il Torino aveva risposto poco prima della mezz’ora con Francesco Pratali, ma non era bastato per evitare la sconfitta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORINO FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Frosinone sarà garantita in chiaro per tutti su Italia 1, canale numero 6 del telecomando, perché pure in questa stagione la Coppa Italia sarà un’esclusiva di Mediaset. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Torino Frosinone sarà garantita da questa emittente, per la precisione tramite il servizio Mediaset Infinity.

TORINO FROSINONE: BELL’INCROCIO IN COPPA ITALIA!

Torino Frosinone, in diretta giovedì 2 novembre 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Torino ha raggiunto la qualificazione battendo in casa la Feralpisalò con un risultato di 2-1, in una partita disputata l’8 agosto presso lo stadio Olimpico-Grande Torino. La sfida è stata impegnativa per i granata, che hanno dovuto recuperare da uno svantaggio iniziale. In campionato la squadra di Juric è reduce da un importante successo in trasferta in casa del Lecce.

Dall’altra parte, il Frosinone ha vinto di misura contro il Pisa nel turno precedente, portando a casa un risultato di 1-0. La partita giocata al Benito Stirpe ha visto un gol importante al 7′ del primo tempo con l’autorete di Canestrelli. I ciociari hanno saputo gestire la reazione del Pisa per il resto della partita. In campionato però i ciociari hanno subito una rimonta-shock a Cagliari, da 0-3 a 4-3 nell’ultima mezz’ora di gara, recupero compreso, e si presentato scottati ad un appuntamento che ora dovrà mettere in mostra maggiore solidità da parte degli uomini di Di Francesco.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Torino Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Popa; Zima, Sazonov, N’Guessan; Bellanova, Gineitis, Ilic, Vojvoda; Seck, Radonjic; Pellegri. Risponderà il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Cerofolini; Lirola, Okoli, Monterisi, Lusuardi; Brescianini, Bourabia; Baez, Ibrahimovic, Bidaoui; Cuni.

TORINO FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.67, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.

