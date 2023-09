DIRETTA TORINO GENOA/ Video streaming tv: ecco la storia recente del match (Serie A, 3 settembre 2023)

DIRETTA TORINO GENOA: I TESTA A TESTA

Cosa ci raccontano i precedenti di Torino Genoa? Partita storica, tra due squadre che nella loro storia hanno vinto degli scudetti e la cui epoca più gloriosa è ormai molto lontana (soprattutto per quanto riguarda il Grifone). Potremmo quasi dire che Genoa e Torino si siano date il cambio in un calcio che non esiste più, con i rossoblu dominanti nell’epoca precedente l’introduzione della Serie A e i granata che hanno fatto furore negli anni Quaranta del XX secolo, andando purtroppo incontro a un tragico destino.

L’epoca recente invece ci parla di 10 partite giocate dal maggio 2018 al marzo 2022: dominio incontrastato del Torino che ha vinto in otto occasioni (anche in un ottavo di Coppa Italia, ai rigori) a fronte di un pareggio e una sola affermazione del Genoa, che però è dell’ultima sfida giocata (a Marassi). Il Grifone non fa punti al Grande Torino da uno 0-0 maturato nel febbraio 2021; per trovare invece la sua ultima vittoria esterna bisogna tornare addirittura al maggio 2009, era la penultima giornata di Serie A e a decidere erano stati i gol messi a segno da Diego Milito (doppietta) e Rubén Olivera su calcio di punizione, per il Torino a segno Ivan Franceschini e Rolando Bianchi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORINO GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Torino e Genoa? La partit a non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 3^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

TORINO GENOA: JURIC SFIDA GILARDINO!

Torino Genoa, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Il Torino ha grandi ambizioni per questa stagione e punta a rientrare nella lotta per un piazzamento europeo, anche se sarà una sfida impegnativa. La squadra ha confermato Ivan Juric come allenatore e, inizialmente, l’obiettivo principale è garantirsi una salvezza tranquilla. L’inizio di stagione non è stato esaltante, con soli 1 punto ottenuto nelle prime due giornate e una sconfitta per 4-1 contro il Milan nell’ultimo turno.

D’altra parte, il Genoa si concentrerà principalmente sulla salvezza dopo la promozione ottenuta l’anno scorso. La squadra è guidata da Alberto Gilardino in panchina e ha fatto un importante investimento in attacco con l’arrivo di Retegui. I “grifoni” hanno iniziato bene la stagione, raccogliendo 3 punti in due partite, e nell’ultimo turno hanno ottenuto una preziosa vittoria per 1-0 in casa della Lazio, firmata proprio da una marcatura di Retegui in apertura di match.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO GENOA

Le probabili formazioni della diretta Torino Genoa, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Schuurs, Zima, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. Risponderà il Cagliari allenato da Alberto Gilardino con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui.

TORINO GENOA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











